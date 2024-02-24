37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul\'da gerçekleşti

Ekonomi

Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.

23 Şubat'ta Shangri-La Bosphorus'ta gerçekleşen ve bir çok ülkenin bakan düzeyinde temsilci gönderdiği zirve, tüketici haklarının yanı sıra insan hakları ve ülkelerin güvenlik sorunlarını dile getirdi.

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 'nin açılış konuşmasını yapan Lob'in International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu, 37 yıldır tüketicinin korunması ve bilinçlenmesi için uluslararası alanda çalışmalar yaptıklarını anlatarak marka ve kalite konusuna vurgu yaptı ve dünyanın birçok ülkesinden zirveye katılan kurum ve kurum temsilcilerine teşekkür etti.Konuşmasında ayrıca "İnsan tüketerek mutlu olan varlıktır. tüketmek üretmenin birinci şartıdır." diyen Fahri Ustaoğlu tüketicinin ekonomik özgürlüğünü de ele alarak; "Tüketicinin tercih etme hakkının güvenceye alınması gelişmenin ve medeniyetin göstergesidir" dedi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde yaptığı konuşmada tüketici hakkının kul hakkı olduğunu söyleyerek, Türk toplumunun Ahi teşkilatıyla 1500 yıldır tüketici haklarının korunmasında gerekli tedbirleri almış bir toplum olduğunu belirtti.

Tüketici Kalite Zirvesi'ne katılan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar ticarette ilerlemenin kaliteden geçtiğini, kalitenin ise tüketicinin vazgeçilmez hakkı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Ve Dış Politikalar Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attaroğlu zirvede yaptığı konuşmada tüketici haklarından ve kaliteden bahsedebilmek için öncelikli olarak barıştan bahsetmek lazımdır dedi ve güvenliğin ulusların ayakta kalabilmesi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu anlattı.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kurulan European Business Club Associtions Başkanı Zbigniew Roch ise Türkiye ile savunma sanayii başta olmak üzere bir çok konuda işbirliği yapmak istediklerini anlattığı konuşmasında, Polonya'nın sınırında olan Ukrayna savaşının sona erdirilmesinin lüzumunu belirtti.

K.K.T.C. Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne her konuda minnettar olduğunu söyleyerek Dünyanın En Büyük 4. Havalimanı olan Ercan Havalimanı'nı Kıbrıs'a kazandırdıklarını belirtti.

Ayrıca zirvede konuşmacı olarak yer alan Kuzey Makedonya Topluluklararası Bakan Vekili Cabir Doko Türkiye'nin önderliği Balkan ülkelerin güçlü kılmaktadır dedi. Örnek aldığımız Türkiye Makedonya'nın gelişmesinde ve ekonomik stratejilerin belirlenmesinde önemli bir yol haritası çizmemizde yardımcı olmaktadır diye de belirtti.

Mersin International Port Genel Müdürü Ajay Kumar Sing yaptığı konuşmada Mersin Limanından Türkiye'nin ihracatına yapmış olduğumuz katkılardan dolayı çok mutluyuz, Türk Ekonomisine daha çok katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz dedi.

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'ne İsviçre'den katılan Halil sert konuşmasında Tüketici Zirvesine destek olmaktan mutluluk duyuyorum, Türkiye lehine diplomatik faaliyetlerde bulunmak bizleri çok mutlu ediyor dedi.

Ayrıca zirvede bulunanTüketici Ve Rekabetin Korunması Derneği Başkanı Prof. Dr Uğur Özgöker Tüketici Hakları Yasası'nın tüketici beklentilerine cevap veren evrensel bir yasa olduğunu anlattı.

Zirve iki bölüm halinde devam etti. Evrensel Tüketici Hakları konulu ilk oturumun moderatörlüğünü Alfa Invesment UK Partner Dr. Necip Uludağ üstlendi.

İlk sempozyumun konuşmacıları:

Kemal Geçer - Starlink Grup CEO

Mehmet Demir - Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı

Alp Önder Pamukçu - Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Emre Alkin - Topkapı Üniversitesi Rektörü

Mimar Turgay Kolcuoğlu - Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı

Zirvenin ikinci oturumunun moderatörü ise İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve Tüketici Ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Başkanı olan Prof. Dr. Uğur Özgöker oldu.

İkinci sempozyumun konuşmacıları:

Turgay Ömür - Bentaş Bentoit CEO

Talha Temur Han - Mobilium Avm Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Bedia Teymur - Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni

Hanzade Topaloğlu - Tophills Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Dallı - Helix İşitme Cihazları Genel Müdürü

Fahri Ustaoğlu önderliğinde 37 yıldır tüketicinin bilinçlenmesi ve üreticinin bu bilince ortak olması yönünde çalışmalar yapan Lob'in International tarafından düzenlenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi plaket ve serifika takdim töreniyle sona erdi.