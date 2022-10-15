4 ilde yaklaşık 20 milyar liralık büyük yatırım hamlesi - Son Dakika
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4 ilde yaklaşık 20 milyar liralık büyük yatırım hamlesi

15.10.2022 16:26
4 ilde yaklaşık 20 milyar liralık büyük yatırım hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "proje bazlı teşvik" sağlanan fotovoltaik güneş paneli, hibrit otomobil, batarya, bulaşık makinesi kapsülü ve maleik anhidrit üretimini kapsayan yaklaşık 20 milyar liralık yatırıma ilişkin, "Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek derdindeyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "proje bazlı teşvik" sağlanan fotovoltaik güneş paneli, hibrit otomobil, batarya, bulaşık makinesi kapsülü ve maleik anhidrit üretimini kapsayan yaklaşık 20 milyar liralık yatırıma ilişkin, "Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek derdindeyiz. Türkiye'nin önünü açacak işlere odaklanacağız, ülkemizi üreterek kalkındıracağız." dedi.

Bakan Varank, İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi (IDEA4 İstanbul) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "proje bazlı teşvik" olarak da bilinen proje bazlı devlet yardımı sağlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 20 milyar lira tutarındaki 4 büyük yatırımın detaylarından bahseden Varank, şunları kaydetti:

"Toyota, şarj edilebilir hibrit bir araç modelini Türkiye'de üretecek, yaklaşık 7 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Smart Enerji, ingottan başlayarak güneş paneli üretimi için ciddi bir yatırımı yapacak. Türkiye şu anda dünyanın 4. büyük güneş paneli üreticisi, inşallah seneye 3. sıraya yükseleceğiz, Avrupa'nın 1 numarasıyız. Maleik anhidrit ülkemizde üretilen bir ürün değildi, Tataristan'dan yatırımcılar Türkiye'de bu ürünü üretecekler. Alıcısı şu anda Gebze Kimya OSB'de hazır. Üretilen her bir kilogram ürün oradaki sanayicilerimiz tarafından kullanılacak. Türkiye'de bugüne kadar bulaşık makinalarında kullandığımız deterjanlar üretilmiyordu. Bir firmamız buradaki açığı görerek Adana'da çok ciddi bir yatırım yapacak ve ülkemizde bulaşık makinesi deterjanları üretilmeye başlayacak."

Varank, Türkiye'nin sanayide büyük bir ivmenin içinde olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmek derdindeyiz. Bizim hedefimiz, koyduğumuz program belli: yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. Bu alanlara, Türkiye'nin önünü açacak işlere odaklanacağız, ülkemizi üreterek kalkındıracağız." diye konuştu.

Enerji krizi ve resesyon beklentilerinin sanayiciler üzerinde baskı oluşturduğuna işaret eden Varank, sanayiciler üzerindeki yükü hafifletmek için de gayret gösterdiklerini vurguladı.

Varank, Türkiye'nin üreterek nasıl büyüyeceğini bilen bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Avrupa pazarı bizim için ciddi bir pazar. Bunun yanında dünya pazarı da artık Türkiye'yi tanımaya başladı. Türkiye sanayisi önümüzdeki dönemde destan yazacak. Yeter ki korkmayalım, cesaretle yolumuza, yatırımlarımıza devam edelim. Bunların karşılığını da çok daha güzel bir şekilde hep beraber alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

2 binin üzerinde istihdam oluşturacak

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İzmir'de Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ARGE Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin projesinde sabit yatırım tutarı 7 milyar 627 milyon lira, ilave istihdam 2 bin 335 kişi olarak öngörülüyor. 4 yıllık yatırım süresi sonunda yılda 2 bin 48 megavat kapasiteyle fotovoltaik güneş paneli üretilmesi planlanıyor.

Stratejik yatırım için projeye, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi, nitelikli personel ve enerji desteklerinin yanı sora, yatırım yeri tahsisi de sağlanacak. Böylelikle silisyum ingot üretiminden başlamak üzere wafer, hücre ve fotovoltaik güneş paneli üretiminde ülkede önemli bir kapasiteye ulaşılacak.

Modernizasyon için 6,9 milyarlık yatırım

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Sakarya'da hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya üretim tesisi modernizasyonu için yatırım yapacak. Projede sabit yatırım tutarı 6 milyar 952 milyon lira, ilave istihdam sayısı 57 olarak öngörülüyor.

Yatırımın sonunda yılda 162 bin hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil, 44 bin batarya üretilmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin otomotiv üretim ve ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya'nın bu alandaki kapasitesi artacak.

Söz konusu yatırım, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden yararlandırılacak.

Yılda 2,4 milyar adet kapasiteye ulaşacak

Adana'da Beyaz Kağıt ve Hijyenik Ürünleri Temizlik, İnşaat San. Tic. AŞ'nin bulaşık makinesi kapsülü üretim tesisi projesi kapsamında, 657 milyon 487 bin lira sabit yatırım gerçekleştirilecek.

Yatırım süresi 5 olan projenin sonunda 200 kişilik ilave istihdam öngörülürken, yılda 2 milyar 400 milyon adet bulaşık makinesi kapsülü üretilmesi planlanıyor.

Teşvik kapsamında projeye, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi, nitelikli personel ve enerji destekleri sağlanacak.

Kimya sektöründe stratejik yatırım

TL Maleik Petrokimya AŞ tarafından Kocaeli'nde, maleik anhidrit üretim tesisi için 3 milyar 289 milyon lira sabit yatırım yapılacak. 3 yıl olarak öngörülen yatırım süresi sonunda 88 kişinin ilave istihdamı bekleniyor.

Çeşitli ürün ve uygulamalarda kullanılan söz konusu kimya sanayisi ürününün üretilmesi için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi, nitelikli personel ve enerji destekleri verilecek.

Yatırımın sonunda yılda 50 bin ton maleik anhidrit üretilmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 4 ilde yaklaşık 20 milyar liralık büyük yatırım hamlesi - Son Dakika

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