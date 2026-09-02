ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda - Son Dakika
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ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda

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Akaryakıtta zam baskısı sürüyor. ABD'nin, İran'a yönelik yeni saldırıları küresel piyasalarda motorin ve benzin fiyatlarını artırdı. Sektör kaynakları, motorine ve benzine zam göründüğünü belirterek, "Cuma günü motorine, ertesi gün de benzine zam gündeme gelebilir. Zam tutarları, küresel piyasalardaki hareketin yönüne ve hızına göre değişir" dedi. Ayrıca bu gece yarısından itibaren otogaza 1,09 TL zam bekleniyor; motorin litre fiyatı 82-83 TL aralığına yükseldi.

Brent petrol fiyatı, ABD ile İran arasında saldırıların yeniden başlamasıyla uluslararası vadeli piyasalarda 95 doların üzerine çıktı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,77 doları gördü.

KÜRESEL PİYASALARDA AKARYAKITIN FİYATI ARTTI

Küresel piyasalarda motorin ve benzinin metrik ton fiyatı da yükseldi. Motorinin ton fiyatı, Orta Doğu'daki saldırılar sonrasında bin 450 dolara kadar çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden tırmanmasıyla piyasalarda arz endişelerinin artması etkili oldu.

ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GÖRÜNDÜ

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, gerek petrol gerekse de ürün fiyatlarındaki yukarı doğru harekete işaret ederek, bu gelişmenin motorine ve benzine zammı tetiklediğini söyledi. Kaynaklar, akaryakıta çifte zam göründüğünü kaydederek, "Cuma günü motorine, ertesi gün de benzine zam gündeme gelebilir. Zam tutarları, küresel piyasalardaki hareketin yönüne ve hızına göre değişir" dedi.

"FİYATLARDAKİ TIRMANIŞ SÜRECEK"

Kaynaklar, il bazında değişmekle birlikte motorinin litre fiyatının 3 TL 60 kuruşluk (3 TL ÖTV ve yüzde 20 KDV) son zamla birlikte 82-83 TL aralığına çıktığını anımsatarak, "Cuma günü için gündeme gelecek olası zamla birlikte motorin fiyatları tırmanışını sürdürecek" diye konuştu. Bu gece yarısından (perşembe) geçerli otogaza 1,09 TL zam bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    Toplum olarak bir olup kontak kapatsak o zaman görelim fiyat nerelere gelecek 0 0 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    zaten pahalı zam gelse ne olacak 0 0 Yanıtla
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