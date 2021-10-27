Üye Girişi
ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın - Son Dakika

ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın

27.10.2021 09:56

ABD ile Türkiye arasında tutuklu Osman Kavala sebebiyle yaşanan gerilimi yükseltecek yeni bir skandal ortaya çıktı. ABD'li siyasetçilerin Başkan Joe Biden'a bir mektup yazdıkları ve Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmamasını istedikleri öğrenildi. Mektupta "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemi alacağını açıklamasının ardından ABD yapımı savaş uçaklarını satarak ulusal güvenliğimizi riske atmayı göze alamayız" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin ABD'den 40 adet yeni F-16 Block 70 (F-16'ların en üst sürümü) alımı için talep mektubu gönderdiği ifade edilmiş ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teklifin Washington yönetiminden geldiğini belirterek, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1,4 milyar dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'Lİ SİYASETÇİLERDEN BIDEN'A SKANDAL MEKTUP

ABD ile Türkiye arasındaki büyükelçi kriziyle gerilen ilişkiler normalleşmeye başlarken, ABD'li siyasetçilerin F-16 krizi ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a yazdıkları skandal bir mektup ortaya çıktı.

ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın

"TÜRKİYE'YE F-16 SAVAŞ UÇAKLARI SATMAYIN"

Demokrat ve Cumhuriyetçilerden 11 Temsilciler Meclisi üyesi ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben bir mektup yazdı. Mektupta Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmaması istendi.

"KONGRENİN BU TÜR BİR İHRACATI ENGELLEYECEĞİNE EMİNİZ"

Siyasetçiler Kongre'nin bu tür bir satışı engelleyeceğini de dile getirdi. Reuters haber ajansının ele geçirdiği ve 25 Ekim tarihli mektupta, "Türkiye'nin son dönemde 40 adet yeni Lockheed Martin F-16'sı ve 80 adet F-16 yenileme kiti satın alması endişe yarattı" denildi.

Mektupta ayrıca, "Erdoğan'ın Eylül ayında Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemi alacağını açıklamasının ardından ABD yapımı savaş uçaklarını satarak ulusal güvenliğimizi riske atmayı göze alamayız. Kongre'nin bu tür bir ihracatı engelleyeceğine eminiz ve ABD, bu kadar gelişmiş askeri ekipmanlarını şu zamanda Türkiye'ye vermeyi göze alamaz" ifadesi de yer aldı.

ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın

Tam Gemi Şok Denemeleri, cumhurbaşkanı, Joe Biden, Türkiye, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

11:04 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar? 10:47 Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar? Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, 10:35 Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı 10:18 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor 09:47 Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı 09:39 Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı

Son Dakika Haberleri
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
10:50 Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi
10:47 Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?
10:44 Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti
10:42 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı
10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?
10:36 Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi
10:32 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar         
11:06
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşmemiz olacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşmemiz olacak         
11:01
Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti         
10:44
Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı         
10:40
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
10:20
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor         
09:49
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Pervin Buldan, Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! HDP'li vekillerden müdahale gecikmedi         
09:27
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç         
23:21
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 11:17:21. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement