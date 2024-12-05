ABD'nin Dış Ticaret Açığı Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Azaldı

Ekimde ABD'nin dış ticaret açığı 73,8 milyar dolara gerileyerek beklenenden düşük gerçekleşti.

05.12.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin dış ticaret açığı, ekimde aylık bazda yüzde 11,9 azalışla 73,8 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 11,9 azalarak 73,8 milyar dolara indi.

Bu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 75,7 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde 83,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalışla 265,7 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 4 azalarak 339,6 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin ihracatı ve ithalatı 4 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

En büyük ticaret ortaklarına karşı dış ticaret açığı azaldı

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin, Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Kanada karşısında dış ticarette verdiği açık bu dönemde düşüş kaydetti.

Ülkenin Çin ile ticaret açığı, ekimde 25,5 milyar dolara, AB ile ticaret açığı 17,1 milyar dolara, Meksika ile ticaret açığı 15,4 milyar dolara ve Kanada ile ticaret açığı 4,4 milyar dolara indi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Vietnam (10,6 milyar dolar), İrlanda (9 milyar dolar), Japonya (6,5 milyar dolar), Tayvan (6,5 milyar dolar), Almanya (5,4 milyar dolar), Güney Kore (4,5 milyar dolar), Hindistan (4,5 milyar dolar), Kanada (4,4 milyar dolar), İsviçre (3,7 milyar dolar), İtalya (3,4 milyar dolar), Malezya (2,4 milyar dolar), İsrail (500 milyon dolar) ve Fransa (100 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Hollanda (4,5 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,8 milyar dolar), Birleşik Krallık (2 milyar dolar), Hong Kong (1,5 milyar dolar), Avustralya (900 milyon dolar), Brezilya (800 milyon dolar), Belçika (700 milyon dolar), Singapur (700 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (400 milyon dolar) oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Dış Ticaret Açığı Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
18:07 Suriye’de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı
17:53 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yanıltıcı Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandıktan Sonra Tahliye Edildi
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
00:56 Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim Metrobüsten düşen yolcu dehşet anlarını anlattı: Patlama sesi geldi, o an düştüm, bilincimi kaybettim
00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
00:17 Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
23:48 Vanspor’a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti Vanspor'a penaltılarda yenilen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
23:37 ABD’yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı Dev şirketin CEO’sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek ABD'yi sarsan suikastın görüntülerine ulaşıldı! Dev şirketin CEO'sunu öldürdükten sonra kaçan saldırganı bulana ödül verilecek
23:36 Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası Akkuyu NGS Yemekhane Kavgası
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 19:43:03. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Dış Ticaret Açığı Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.