Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artarken, yıllık bazda yüzde 73,50'ye çıktı.
Yine TÜİK verilerine göre mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 71,04 ile paket turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede görüldü. Geçen ay, paket turlardaki fiyat artışını yüzde 14,98 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 14,16 ile tereyağı, yüzde 13,91 ile çocuk giyim ücreti izledi.
Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,52 ile taze meyveler, yüzde 12,1 ile peynir, yüzde 11,58 ile taze süt, yüzde 11,49 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 10,88 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri ve yüzde 9,18 ile ev ile ilgili temizlik malzemeleri yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 13,13 ile yumurta, yüzde 3,15 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 1,91 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 1,9 ile diğer büyük ev aletleri ürünleri takip etti.
|Paket turlar
|71,04
|Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
|14,98
|Tereyağı
|14,16
| Çocuk giyim
|13,91
|Taze meyveler
|12,52
|Peynir
|12,10
|Taze süt
|11,58
|Oteller, pansiyonlar ve diğerleri
|11,49
| Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri
|10,88
|Ev ile ilgili temizlik malzemeleri
|9,18
-
|Sebze (Patates ve bazı yumru bitkiler hariç)
|-23,78
|Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler
|-13,13
|Elektrikli küçük ev aletleri
|-3,15
|Likid hidrokarbonlar
|-1,91
|Diğer büyük ev aletleri
|-1,90
|Veri işlem ekipmanı
|-1,33
|Margarin
|-0,41
|Halı ve diğer yer döşemeleri
|-0,04
Son Dakika › Ekonomi › Açıklanan mayıs ayı enflasyonuna göre fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu! - Son Dakika