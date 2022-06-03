Açıklanan mayıs ayı enflasyonuna göre fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu! - Son Dakika
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Açıklanan mayıs ayı enflasyonuna göre fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu!

03.06.2022 11:19

Mayıs ayında enflasyon geçtiğimiz aya göre yüzde 2,98 yükselirken, bu artıştan en fazla etkilenen grup yüzde 71,04 ile paket turlar oldu. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede yaşandı. Bunu yüzde 13,13 ile yumurta, yüzde 3,15 ile elektrikli küçük ev aletleri izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artarken, yıllık bazda yüzde 73,50'ye çıktı.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI PAKET TURLARDA

Yine TÜİK verilerine göre mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 71,04 ile paket turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede görüldü. Geçen ay, paket turlardaki fiyat artışını yüzde 14,98 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 14,16 ile tereyağı, yüzde 13,91 ile çocuk giyim ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,52 ile taze meyveler, yüzde 12,1 ile peynir, yüzde 11,58 ile taze süt, yüzde 11,49 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 10,88 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri ve yüzde 9,18 ile ev ile ilgili temizlik malzemeleri yer aldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ SEBZEDE GÖRÜLDÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 13,13 ile yumurta, yüzde 3,15 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 1,91 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 1,9 ile diğer büyük ev aletleri ürünleri takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Paket turlar
71,04
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
14,98
Tereyağı
14,16
Çocuk giyim
13,91
Taze meyveler
12,52
Peynir
12,10
Taze süt
11,58
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri
11,49
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri
10,88
Ev ile ilgili temizlik malzemeleri
9,18

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Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Sebze (Patates ve bazı yumru bitkiler hariç)-23,78
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-13,13
Elektrikli küçük ev aletleri-3,15
Likid hidrokarbonlar-1,91
Diğer büyük ev aletleri-1,90
Veri işlem ekipmanı-1,33
Margarin-0,41
Halı ve diğer yer döşemeleri-0,04
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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Açıklanan mayıs ayı enflasyonuna göre fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Açıklanan mayıs ayı enflasyonuna göre fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu! - Son Dakika
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