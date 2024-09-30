Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rekor Seviyede

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) eylül ayı araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin 830 liraya, yoksulluk sınırı 64 bin 595 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 25 bin 706 liraya ulaştı.

TÜRK-İŞ, eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 19 bin 830 TL 'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı 64 bin 595 TL 'ye, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 25 bin 706 TL 'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre; Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,90 oranında gerçekleşti. Altı aylık değişim oranı yüzde 37,41 oldu. Son on iki ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 48,72 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış yüzde 71,23 oldu.

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde eylül ayında harcama gruplarındaki değişimlere ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

"Süt, yoğurt, peynir grubunda geçtiğimiz aya göre bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Rekabet gereği fiyatlar kontrollü olarak değişse de ortalama olarak aynı kaldığı gözlemlendi. Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, ürünlerinin bulunduğu grupta; et fiyatları bu ay tavuk ürünleri dışında 'kısmen de olsa' azaldı. Dana etinin kilogram fiyatında 26 TL, kuzu etinin kilogram fiyatında ise 12 TL azalış olduğu tespit edildi. Tavuk etinin fiyatı sabit kaldı.

"Balık çeşitlerinin kg fiyatları 150 - 450 TL arasında değişiklik gösteriyor"

Avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte balık ürünleri çeşitlendi. Palamut, hamsi, levrek, çupra gibi tezgahlarda yaygın bulunan balık çeşitlerinin kilogram fiyatları 150 TL ile 450 TL arasında değişiklik göstermektedir. Genellikle okulların açılmasıyla artan yumurta fiyatları bu yıl da artış gösterdi. Kuru baklagiller grubunda nohut ve kırmızı mercimeğin kilogram fiyatlarında 2-3 liralık bir artış tespit edilirken diğer ürünlerin fiyatları sabit kaldı.

"Sebze fiyatlarında ortalama 10 TL'lik artış tespit edildi"

Taze sebze-meyve grubunda; taze meyve-sebze fiyatları bu ay mutfağa olumsuz yansıdı. Hesaplamada her zaman olduğu gibi gıda harcaması içinde günlük kullanımı yaygın olan mevsim ürünleri esas alındı. Her ay dikkatle takip edilen patates ve kuru soğan fiyatında bu ay bir değişiklik tespit edilmedi. Meyve fiyatlarında ortalamada 3 TL'lik bir artış tespit edilirken sebze fiyatlarında da ortalamada 10 TL'lik artış tespit edildi. Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dahil değil) kg fiyatı 37,50 TL, ortalama meyve kg fiyatı 63,43 TL oldu.

"Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 46,16 lira"

Hesaplamada -bu ay- 21'i sebze ve 11'i meyve olmak üzere toplam 32 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 1,56 TL artış göstererek 46,16 TL olarak tespit edildi (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri bu hesaplamada "Ortalama MeyveSebze Fiyatı" na dahil edilmektedir).

"Pirinç, bulgur, makarna ve irmiğin fiyatında değişiklik yok"

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta en son mayıs ayında gelen zam ile birlikte Ankara'da 200 gramı 10 TL olan ekmeğin fiyatında bu ay değişiklik görülmedi. Diğer ürünlerden pirinç, bulgur, makarna ve irmiğin fiyatında da değişiklik görülmedi. Un fiyatında bazı marketlerde ürün bazlı fiyat artışları tespit edildi fakat ortalamada un fiyatları da sabit kaldı.

"Ayçiçek yağının kilogram fiyatı 5 TL arttı"

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta; ayçiçek yağının kilogram fiyatında 5 TL'lik artış tespit edildi. Diğer ürünlerden zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatı sabit kaldı. Yeşil zeytin kilogram fiyatında 7 TL'lik artış tespit edilirken siyah zeytinin kilogram fiyatı ise 4 TL düştü. Yağlı tohum ürünlerinden sadece fındık fiyatında artış tespit edildi.

"Baharat ürünleri geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi"

Son grup içinde yer alan diğer gıda maddelerinden; baharat ürünleri (kimyon, nane, karabiber vb.) geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi. Çay fiyatlarında marketler arası değişkenlik dikkat çekti fakat ortalamayı etkileyen bir değişiklik tespit edilmedi. Ihlamurda yeni mahsulün gelmesiyle birlikte ciddi bir fiyat artışı gerçekleşti. Diğer ürünlerden pekmezin fiyatında 3 TL'lik bir artış tespit edildi. Geçen ay kısmi miktarda artış gösteren bal ve şekerin fiyatı sabit kaldı. Fakat reçel fiyatı düştü. Tuz ve salça fiyatları geçen ay olduğu gibi bu ay da sabit kaldı."