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Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 206 milyon dolarlık mermer ihracatı - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 206 milyon dolarlık mermer ihracatı

03.11.2021 11:07
Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 206 milyon dolarlık mermer ihracatı

Dünyaca ünlü Afyonkarahisar mermerinin bu yılın 10 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artışla 206 milyon 119 bin dolar olarak gerçekleşti.

Dünyaca ünlü Afyonkarahisar mermerinin bu yılın 10 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artışla 206 milyon 119 bin dolar olarak gerçekleşti.

İscehisar ilçesi başta olmak üzere il genelindeki mermer işletme merkezlerinden, başta Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık olmak üzere 120 ülkeye mermer ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) verilerine göre, mermer ve doğal taş rezervi bakımından öne çıkan Afyonkarahisar'dan 2020 yılının 10 aylık döneminde 164 milyon 62 bin dolarlık mermer ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl ihracat yüzde 25,6 artışla 206 milyon 119 bin dolar oldu.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, AA muhabirine, mermer ihracatında son zamanlarda düşüş yaşandığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla alıcıların, ülkelerindeki katı kurallarından dolayı Türkiye'ye gelemediğini ifade eden Çakmak, "Bizim mermer sektörü ham madde blok alımı baş müşterimiz Çin. Çin de pandeminin ilk çıktığı ülke. Pandemi kurallarını Çin hükümeti biraz daha katı uyguluyor." dedi.

Çakmak, bundan dolayı Çin'li alıcıların Türkiye'ye yeterince gelemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tabii Çinliler gelemeyince Türkiye'deki elamanları ya da aracı firmalar vasıtasıyla buradan ürünlerini almaya çalışıyorlar ama mermer sektöründe taşı canlı görmedikten sonra sadece fotoğraf çok yeterli olmuyor. Yani müşteri emin olamıyor, tatmin olamıyor. Bundan dolayı bir satışlarda düşüş yaşanmakta."

"Çin'in yerini dolduracak bir pazar yok"

Pandemi döneminde konteyner anlamında da ciddi sıkıntıların oluştuğunu dile getiren Çakmak, "Pandemi ve konteyner sıkıntısı ihracatın düşmesinin nedenleri arasında. Ülkede lojistiğin geliştirilmesi gerekmekte. İhracatın artmasını istiyorsak ülke olarak devletin desteğiyle lojistik sisteminin güçlendirilmesi ve ihracatçının önünün açılması gerekir." diye konuştu.

Birkaç yıl önce blok ham maddenin daha çok ihraç edildiğini anlatan Çakmak, şunları kaydetti:

"Türkiye'den doğal taş ihracatının yaklaşık yüzde 60-70'i blok olarak yapılıyordu. Son yıllarda tam tersine dönüştü. Şu anda işlenmiş ürün yüzde 58-60 civarlarında, blok ihracatı ise yüzde 40'lara kadar düştü. İşlenmiş ürün katma değeri de yüksek olduğu için devletimiz de bunu istiyor. Şu anda işlenmiş ürün, blok ham madde ihracatını geçmiş durumda. Blok ham madde birinci alıcı olarak Çin'e gidiyor. İkinci olarak Hindistan, Mısır ve diğer ülkeler ama Çin'in yerini dolduracak bir pazar yok. İşlenmiş ürünler olarak da dünyanın her tarafına Türkiye'den işlenmiş doğal taşlar gönderiliyor. Türkiye'de yaklaşık 650 çeşit işlenebilir doğal taş çeşidi var. Bu da ülkeyi doğal taş pazarında güçlü kılıyor. İşlenmiş ürün ihracatında da ABD başı çekiyor. ABD'den sonra Almanya, Hollanda, Mısır, Irak ve Orta Doğu'nun bütün her yerine işlenmiş ürün gönderiliyor."

Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 206 milyon dolarlık mermer ihracatı
Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 206 milyon dolarlık mermer ihracatı
Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 206 milyon dolarlık mermer ihracatı
Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 206 milyon dolarlık mermer ihracatı
Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 206 milyon dolarlık mermer ihracatı

Togo Cumhuriyeti, Karahisar, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 206 milyon dolarlık mermer ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 206 milyon dolarlık mermer ihracatı - Son Dakika
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