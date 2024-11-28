Gece yarısından itibaren benzine 74 kuruş zam yapılırken, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde benzin fiyatları güncellenirken, vatandaşlar yeni akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 74 kuruş zam yapıldı. Son olarak 23 Kasım'da motorine 1 lira 25 kuruş zam yapılmıştı.
Benzinin litresi: 43.07 TL
Motorin litresi: 44.16 TL
LPG litresi: 26.03 TL
Benzinin litresi: 42.96 TL
Motorin litresi: 44.10 TL
LPG litresi: 25.49 TL
Benzinin litresi: 43.49 TL
Motorin litresi: 44.73 TL
LPG litresi: 26.04 TL
Benzinin litresi: 43.99 TL
Motorin litresi: 45.23 TL
LPG litresi:25.94 TL
Benzinin litresi: 44.52 TL
Motorin: 45.71 TL
LPG litresi: 26.01 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıt fiyatlarına zam geldi - Son Dakika
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