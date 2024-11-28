Akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Ekonomi

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Gece yarısından itibaren benzine 74 kuruş zam yapılırken, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde benzin fiyatları güncellenirken, vatandaşlar yeni akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 74 kuruş zam yapıldı. Son olarak 23 Kasım'da motorine 1 lira 25 kuruş zam yapılmıştı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 43.07 TL

Motorin litresi: 44.16 TL

LPG litresi: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 42.96 TL

Motorin litresi: 44.10 TL

LPG litresi: 25.49 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 43.49 TL

Motorin litresi: 44.73 TL

LPG litresi: 26.04 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 43.99 TL

Motorin litresi: 45.23 TL

LPG litresi:25.94 TL

DİYARBAKIR

Benzinin litresi: 44.52 TL

Motorin: 45.71 TL

LPG litresi: 26.01 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.