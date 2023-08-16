Benzinin litresine bu gece itibarıyla 1 lira 55 kuruş zam - Son Dakika
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Benzinin litresine bu gece itibarıyla 1 lira 55 kuruş zam

Son Güncelleme: 16.08.2023 00:18

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 55 kuruş arttı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 55 kuruş arttı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 71 kuruşa, Ankara'da 38 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 33 kuruşa çıktı.

ZAM ORANI 3 AYDA YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 3 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

ÖTV ARTIŞIYLA FİYAT 6 LİRA YÜKSELMİŞTİ

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL, motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Emre İliksiz
Emre İliksiz
Sondakika.com - Ekonomi
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