Akaryakıta indirim bekleyenlere zam şoku! Rakam da belli oldu - Son Dakika
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Akaryakıta indirim bekleyenlere zam şoku! Rakam da belli oldu

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Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle benzinin litre fiyatına 1,43 TL'lik artış öngörülürken, Eşel Mobil Sistemi desteğiyle sürücülerin deposuna yaklaşık 1,06 TL zam yansıyacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan 4,35 TL'lik dev indirimin tamamı ÖTV düzenlemesine gittiği için tabela fiyatlarına indirim olarak yansımamıştı.

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve ABD-İran hattındaki gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki seyir pompaya zam olarak yansımaya hazırlanırken, indirim haberlerinin ardından gözler yeni fiyat artışına çevrildi.

BENZİNE 1,43 TL ZAM BEKLENTİSİ:

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 1,43 TL’lik bir artış öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi devreye gireceği için artışın yüzde 25'i Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanacak. Böylece zam tutarının pompaya yansıyan kısmının yaklaşık 1,06 TL olması bekleniyor.

4,35 TL'LİK İNDİRİM NEDEN POMPAYA YANSIMADI?

Geçtiğimiz günlerde giren ve cuma gününden itibaren geçerli olan 4,35 TL’lik fiyat indirimi, sürücülerin deposuna doğrudan yansımamıştı. Söz konusu indirimin tamamı ÖTV düzenlemesi kapsamında karşılandığı için tabela fiyatlarında herhangi bir düşüş yaşanmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Pompa zammı öncesinde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin: 67,24 TL
  • Motorin: 80,01 TL
  • LPG: 33,79 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • Benzin: 67,08 TL 
  • Motorin: 79,87 TL
  • LPG: 33,19 TL  

Ankara 

  • Benzin: 68,20 TL 
  • Motorin: 81,14 TL
  • LPG: 33,89 TL

İzmir 

  • Benzin: 68,50 TL 
  • Motorin: 81,41 TL
  • LPG: 33,79 TL  

Ekonomi, ÖTV, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta indirim bekleyenlere zam şoku! Rakam da belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    zammı yaparsa akp yapar 13 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Yazıklar olsun! 11 0 Yanıtla
  • tastekina061@gmail.com [email protected]:
    Resmen mılletle dalga geçiyorlar yok eşel mobıl yok ötv gıdıyır diye zam gelıyor ne dalgalanma kaldı nede savaş ama indırımler vatandaşa degıl hükümete yarıyor 10 0 Yanıtla
  • Ömür Kütük Ömür Kütük:
    Bunların gözü milletin cebinde nasıl olsa kimsede ses yok 7 1 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    dışarıdan indirimli alıt vatanfışına zamlı satarsın 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Akaryakıta indirim bekleyenlere zam şoku! Rakam da belli oldu - Son Dakika
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