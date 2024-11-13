Akenerji\'nin 2023 İlk 9 Ayı Raporu

Ekonomi

AKENERJİ, yılın ilk dokuz ayında 18 milyar TL ciro ve 986 milyon TL net kar ettiğini duyurdu. Şirket aynı dönemde 1.35 milyar TL FAVÖK geliri elde ettiğini belirtti.

Türkiye'nin sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığından oluşan Akenerji, yılın ilk dokuz ayında 1.35 milyar TL FAVÖK ve 18 milyar TL satış geliri elde etti. Enflasyon muhasebesi uygulamasıyla, ağırlıklı olarak maddi duran varlıklarından oluşan parasal olmayan aktiflerinin endekslenmesi neticesinde şirket, aynı dönemde 986 milyon TL net kar ettiğini açıkladı.

GENÇER: ELEKTRİK TALEBİNİN ARTMASI NAKİT AKIŞIMIZA OLUMLU YANSIDI

"Elektrik piyasasında uzun süredir uygulanan tavan fiyatın Temmuz ayında yükseltilmesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında elektrik talebini artırması, karlılığımıza ve nakit akışımıza olumlu yansıdı" diyen Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, sözlerine şöyle devam etti:

"Akenerji, 35 yıllık tecrübesi ve nitelikli iş gücü ile iklim ve piyasa koşullarındaki değişikliklere hızla uyum sağlayabilen esnek bir yapıya sahip. Yenilenebilir enerji ve doğal gazla çeşitlendirdiğimiz üretim portföyümüzü en verimli şekilde kullanarak ikinci çeyrekte başlayan nakit akışındaki iyileşmeyi üçüncü çeyrekte de sürdürmemiz bunun açık bir göstergesidir."

AKSOY: VERİMLİLİĞE ODAKLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Akenerji olarak finansal önceliğin, değişken piyasa koşullarına uyum sağlayarak nakit akışını sürdürülebilir bir seviyede tutmak ve FAVÖK'ü desteklemek olduğunu belirten Akenerji CFO'su Özge Özen Aksoy ise, "Geçtiğimiz Eylül ayında imzaladığımız kredi tadil anlaşması sayesinde, Aralık 2024 vadeli TL ve ABD doları bazlı yükümlülüklerimizin tamamı ABD dolarına çevrilmiş ve 18 ay vade ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu sayede şirketimizin nakit akışı rahatlamış ve finansal sürdürülebilirliğimiz olumlu yönde etkilenmiştir. Önümüzdeki dönemde de operasyonel karlılık ve verimliliğe odaklanmaya devam edeceğiz. Yılın son çeyreğinde, sürdürülebilir iş stratejimiz doğrultusunda, gerekli esneklik ve dinamizmi göstererek nakit akışımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.