Alternatif Bank 2025'te Güçlü Büyüme Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Alternatif Bank 2025'te Güçlü Büyüme Gösterdi

Alternatif Bank 2025\'te Güçlü Büyüme Gösterdi
05.08.2025 13:11
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Alternatif Bank, 2025 ikinci çeyrek sonuçlarına göre 1.067 milyar TL net kar elde etti.

ALTERNATİF Bank, 2025 yılının ikinci çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide rakamlarına göre, aktif büyüklüğü 110 milyar TL'ye, nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığı katkı ise 105 milyar TL'ye ulaştı. Alternatif Bank, 2025 yılı ikinci çeyreğine ait konsolide net karının ise 1.067 milyar TL olarak gerçekleştiğini aktardı.

Alternatif Bank 2025'in ilk yarısında, stratejik öncelikleri doğrultusunda dengeli ve güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Toplam aktifleri yılbaşına göre yüzde 25 büyüyerek 110 milyar TL seviyesine ulaşan bankanın bu dönemde nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 105 milyar TL oldu. Bu başarılı performansla birlikte Alternatif Bank'ın özkaynakları 8,5 milyar TL'ye ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu ise bu dönemde %20,20 seviyesinde gerçekleşti. Banka'nın 2025 yılı ikinci çeyreğine ait konsolide net karı 1 milyar TL seviyesini aştı.

Banka'nın 2025 yılı ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını değerlendiren Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, şunları söyledi:

"2025 yılının ikinci çeyreğinde güçlü ve istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Toplam aktif büyüklüğümüzü 110 milyar TL seviyesine taşıdık. Bu büyümede toplam kredilerdeki artış ve etkin bilanço yönetimimiz önemli rol oynadı. 2024'ün ikinci yarısından itibaren devreye aldığımız stratejik kredi büyümesi yaklaşımı bu çeyrekte de olumlu sonuçlarını verdi. Yılın ikinci çeyreğinde yüksek aktif kalitemizi koruyarak, ülke ekonomisine sağladığımız desteği 105 milyar TL seviyesine çıkardık. Bu dönemde elde ettiğimiz 1 milyar 67 milyon TL'lik konsolide net kar, doğru stratejilerin etkili şekilde uygulandığını ve sürdürülebilir büyüme hedefimize sağlam adımlarla ilerlediğimizi göstermektedir."

2025'in ikinci çeyreğinde yatırım fonu işlemlerine hız, kolaylık ve erişilebilirlik kazandıran yeni mobil arayüzünü kullanıcılarla buluşturduklarını dile getiren Ozan Kırmızı sözlerine şöyle devam etti:

"Dijitalleşmeyi yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, müşterilerimizin hayatına doğrudan dokunan bir kültür dönüşümü olarak görüyoruz. Bu doğrultuda geride bıraktığımız son çeyrekte, yatırım fonu işlemlerine hız, kolaylık ve erişilebilirlik kazandıran yeni mobil arayüzümüzü devreye aldık. Her finansal bilgi seviyesinden yatırımcıya hitap eden bu yeni nesil arayüzümüzle yatırımcılara, daha sade ve özgür bir deneyim sunarak, müşteri deneyimini üst seviyeye taşıdık. Bankamızın dijitalleşme vizyonunu yansıtan bu yenilikle, yatırım dünyasında fark yarattık."

'BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN EN ERİŞİLEBİLİR MOBİL UYGULAMALARINDAN BİRİ OLDUK'

Kapsayıcı bankacılık anlayışıyla 33 yıldır faaliyetlerine devam ettiklerini dile getiren Ozan Kırmızı, "2025'in ilk yarısında Alternatif Bank Mobil uygulamasını herkes için erişilebilir hale getirme hedefi doğrultusunda önemli bir başarıyı daha elde ettik. Mobil uygulamamız, Blindlook tarafından yapılan ölçümleme sonuçlarına göre, 85 erişilebilirlik skoru ile bankacılık sektörünün en erişilebilir mobil uygulamalarından biri oldu. Kapsayıcı bankacılık vizyonumuzun önemli bir yansıması olan bu başarı, dijital bankacılığı herkes için eşit ve erişilebilir kılma yolunda attığımız adımların önemli bir göstergesi oldu. Engelsiz bir gelecek inşa etme hedefiyle, dijital kapsayıcılığı artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank 2025'te Güçlü Büyüme Gösterdi - Son Dakika

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