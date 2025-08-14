Alternatif Lease\'dan 65 milyon Euro destek

ALTERNATİF Lease, Türkiye'deki yatırımlara finansal destek sağlamaya devam ediyor. Şirket, 2025 yılının ilk yarısında tamamı yurt dışından toplam 65 milyon Euro tutarında yeni kaynak temin ettiğini duyurdu.

Alternatif Lease, 2025 yılının ilk yarısında tamamı yurt dışından 65 milyon euro tutarında yeni bir kaynak sağladı. Tamamı Avrupa merkezli uluslararası piyasalardan sağlanan bu yeni kaynaklar, özellikle sürdürülebilirlik temalı modern üretim hatları, verimlilik artışı sağlayan ileri teknoloji makineler, yenilenebilir enerji ve otomasyon sistemleri gibi sanayi yatırımlarını desteklemek amacıyla kullanılacak.

Şirket bu dönemde aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artırırken, yalnızca altı ayda 2024 yılının tamamında gerçekleştirilen yeni iş hacmini geride bıraktı.

'GÜÇLÜ BÜYÜME PERFORMANSIMIZ, MÜŞTERİLERİMİZİN BİZE OLAN BAĞLILIĞININ GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİ'

Alternatif Lease Genel Müdürü Ateş Yenen, sağlanan kaynak ve yılın ilk yarısında elde edilen sonuçlara ilişkin şunları söyledi:

"Alternatif Lease olarak sunduğumuz butik hizmet anlayışıyla müşterilerimizin sadece bugünkü değil, geleceğe dönük yatırım ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak çözümler geliştiriyoruz. Leasing'i yalnızca bir finansman aracı olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyümenin ve kurumsal dönüşümün stratejik bir destekleyicisi olarak görüyoruz. Bu anlayışla, finansmanın ötesine geçerek müşterilerimize danışmanlık bakış açısıyla yol arkadaşlığı yapıyoruz."

Yenen, açıklamasının devamında, "2025 yılının ilk yarısında sağladığımız 65 milyon Euro'luk yurt dışı kaynak, ağırlıklı olarak sanayi yatırımlarında kullanılan modern üretim hatları, yüksek teknolojiye sahip makineler ve otomasyon sistemlerinin finansmanında değerlendirilecek. Bu sayede sanayicilerimizin üretim süreçlerini dijitalleştirmelerine, verimlilikleri artırmalarına ve küresel ölçekte rekabet edebilirliklerini güçlendirmelerine destek olacağız. Aktif büyüklüğümüzdeki yüzde 75'lik artış ve geçen yılın toplam yeni iş hacmini yalnızca altı ayda aşmamız, uluslararası fon sağlayıcılarının Türkiye'ye ve şirketimize duyduğu güvenin, aynı zamanda müşterilerimizin bize olan bağlılığının güçlü bir göstergesi" dedi.

Yenen, "Türkiye'nin üretim gücünü daha ileri taşımak, yatırımların niteliğini artırmak ve sanayicilerimizin dönüşüm yolculuğunda güvenilir bir finansman ortağı olmak en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin yatırım ortamına olan uluslararası güvenin bir yansıması olan bu kaynak, aynı zamanda ekonomik büyüme ve istihdam artışı açısından da önemli bir kaldıraç olacak" diye konuştu.