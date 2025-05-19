Altın ticaret gerginliğinin azalmasıyla son altı ayın en kötü haftasını yaşadı. Değerli metaller, küresel risk iştahındaki artışla güvenli liman talebinin azalması ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle değer kaybetti. Altının ons fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin azalmasıyla zayıflayan güvenli liman talebi ve yükselen dolar endeksinin etkisiyle gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.
Analistler, faiz getirisi bulunmayan altının genellikle düşük faiz ortamlarında değer kazandığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların yanı sıra dolardaki güçlenme ve ABD-Çin arasındaki geçici ticaret anlaşmasının, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Bu gelişmelerin etkisiyle değerli metallerin tümü değer kaybederken, ons bazında fiyatlar, altında yüzde 2,7, platinde yüzde 0,8, paladyumda yüzde 1,6 ve gümüşte yüzde 1,4 azaldı.
Alış: 4.017,5230
Satış: 4.018,0480
Alış: 3.228,42
Satış: 3.229,38
Alış: 6.428,0400
Satış: 6.569,5100
Alış: 25.712,1500
Satış: 26.197,6700
Alış: 26.698,00
Satış: 26.886,00
Alış: 12.809,37
Satış: 13.132,29
Alış: 25.699,06
Satış: 26.184,25
Alış: 27.020,21
Satış: 27.702,70
Alış: 2.240,17
Satış: 3.178,36
Alış: 3.735,77
Satış: 3.929,52
Alış: 66.541,00
Satış: 67.215,00
Son Dakika › Ekonomi › Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi - Son Dakika
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