Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi

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ABD ile Çin'in 90 gün süreyle gümrük vergilerini azaltma kararının yarattığı iyimserlikle altın fiyatları geçen hafta son 6 ayın en kötü haftalık performansını sergiledi. Bugün itibariyle fiyatlar yeniden hareketlenirken saat 08.30 itibarıyla gram altın 4.020 TL seviyesinde seyrediyor.

19.05.2025 08:39
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Altın ticaret gerginliğinin azalmasıyla son altı ayın en kötü haftasını yaşadı. Değerli metaller, küresel risk iştahındaki artışla güvenli liman talebinin azalması ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle değer kaybetti. Altının ons fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin azalmasıyla zayıflayan güvenli liman talebi ve yükselen dolar endeksinin etkisiyle gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.

TİCARET SAVAŞLARI ALTINDA BASKI UNSURU

Analistler, faiz getirisi bulunmayan altının genellikle düşük faiz ortamlarında değer kazandığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların yanı sıra dolardaki güçlenme ve ABD-Çin arasındaki geçici ticaret anlaşmasının, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Bu gelişmelerin etkisiyle değerli metallerin tümü değer kaybederken, ons bazında fiyatlar, altında yüzde 2,7, platinde yüzde 0,8, paladyumda yüzde 1,6 ve gümüşte yüzde 1,4 azaldı.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.017,5230

Satış: 4.018,0480

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.228,42

Satış: 3.229,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 6.428,0400

Satış: 6.569,5100

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 25.712,1500

Satış: 26.197,6700

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 26.698,00

Satış: 26.886,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 12.809,37

Satış: 13.132,29

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 25.699,06

Satış: 26.184,25

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 27.020,21

Satış: 27.702,70

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.240,17

Satış: 3.178,36

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.735,77

Satış: 3.929,52

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 66.541,00

Satış: 67.215,00

Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi - Son Dakika

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