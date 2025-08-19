Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

19.08.2025 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gramı 4.387 liraya çıktı, çeyrek altın 7.223 lira, ons altın ise 3.336 dolardan işlem görmekte.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 387 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 381 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 777 liradan satılıyor.

Altının onsu, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 336 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizlikler varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesinin ardından dün de Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Toplantı sonrası Zelenskiy, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump ise Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Para politikası cephesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma ile Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Powell'ın cuma günü ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesine ilişkin yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 370 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Cumhuriyet Altını, Ons Altın, Ekonomi, Ukrayna, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:05:22. #7.12#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.