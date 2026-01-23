Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında baş döndüren hareketlilik devam ediyor. Dünkü işlemlerde yüzde 2,17 prim yapan ve 4.936 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugün de en yüksek 4.967 doları test etti ve yeni zirvesini gördü.

SON 47 YILIN EN GÜÇLÜ YILLIK PERFORMANSI

Zayıflayan dolar, Grönland merkezli gerilimler ve Fed'e yönelik eleştiriler, değerli metaldeki yukarı yönlü hareketi destekleyen başlıca unsurlar oldu. 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergileyen altın, yılın ilk aylarında da yükselişini sürdürerek yüzde 15 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN 7 BİN TL'Yİ AŞTI

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatını da yeni rekorlara taşıyor. 23 Ocak 2026 gram altın fiyatı spot piyasada 6.919 TL ile yeni rekor seviyesine ulaştı.

Öte yandan Kapalıçarşı'daki kuyumcularda gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.070 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.529 TL'den gerçekleşiyor. Böylece fiziki piyasada gram altın ilk defa 7 bin TL'yi aştı.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE REKOR KIRDI

Spot gümüş yüzde 0,9 yükselerek ons başına 97,01 dolara çıktı; gün içinde 97,44 dolar ile rekor seviyeyi test etti. Spot platin ise yüzde 1,4 artışla 2.665,85 dolara yükseldi ve seans içinde 2.684,43 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Paladyum ise yüzde 0,1 düşüşle 1.917,50 dolardan işlem gördü.