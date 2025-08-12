Altın Güvenli Liman, Panik Yapmayın! - Son Dakika
Ekonomi

Altın Güvenli Liman, Panik Yapmayın!

Altın Güvenli Liman, Panik Yapmayın!
12.08.2025 16:22
Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı, altının uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, son dönemlerde değişkenlik gösteren altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Altın her zaman güvenli liman olmaya devam edecek. Vatandaş hiçbir zaman panik yapmasın. Altın uzun vadede yatırım aracıdır" dedi.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altın fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Yatırımcıya her zaman altının uzun vade yatırım aracı olduğunu aktaran Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Vatandaşlarımız günü birlik ticaret yaparak para kazanayım düşüncesinde oldukları için bu kararlarından hiçbir zaman vazgeçiremedik. Bir yatırım aracı olan arsa ve tarla gibi yatırım araçlarında bile vatandaş iki senenin hesabını yaparken altında bugün alayım yarın para kazanayım düşüncesi her zaman hakim. Biz uyarılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Altın her zaman güvenli liman olmaya devam edecek. Özellikle bütün dünya ülkelerinde enflasyonların yüksek olduğu dönemde, faizler yükseldi. Faizler yükselince yatırımcı şuan parasını faizde tutuyor. Faizler düşmeye başlayınca yatırımcı altına yönelecektir. Bu da altının gram altının yılsonunda 5 buçuk ile 6 bin lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamları söylemek için kahin olmaya gerek yok. Zaten dünya ekonomileri ortada" diye konuştu.

"Vatandaş hiçbir zaman panik yapmasın"

Çakmakçı, "Altın özellikle şu an devam eden Rusya- Ukrayna, Filistin- İsrail ve İsrail- İran savaşlarının olması altının her zaman güvenli liman olmalarından birisidir. Yatırımcıya her zaman altını öneriyoruz. Altının cazibesi fiyatların yükselip ve düşmesidir. Her zaman altın yükselmez bazen düşüşler de olacak ama altın bir iki ay 4 binli seviyelerde diğer aylarda 4 bin 500 seviyesine çıkar. Altın yatar fakat sonradan bir anda yükselişe başlar. Vatandaş hiçbir zaman panik yapmasın. Altın uzun vadede yatırım aracıdır. Bugün alabilirsin, yarın düşebilir veya günübirlik düşebilir. Biz günlük olarak altının 54 defa fiyat değiştirdiğini biliriz. Ondan dolayı panik yapmaya gerek yok. Altın uzun vadede hiçbir şekilde zarar ettirmez" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Altın Güvenli Liman, Panik Yapmayın! - Son Dakika

SON DAKİKA: Altın Güvenli Liman, Panik Yapmayın! - Son Dakika
