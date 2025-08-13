Amasya\'da Konut Satışları Yüzde 5,3 Arttı

Amasya'da 2025 yılı Temmuz ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 5,3 artarak 639 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü'nün derlediği Amasya ili konut satış istatistiklerine göre Amasya'da Temmuz ayında 230'u ilk satış, 409'u ise ikinci el satış olmak üzere toplamda 639 konut satışı yapıldı.

639 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ünün gerçekleştiği Amasya en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 48. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 152 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 491 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 7 bin 815 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 58 konut ile Ardahan, 93 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Hakkari oldu.

Amasya'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 51 artarak 77 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Amasya'nın payı yüzde 0,4 ile 45. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. - AMASYA