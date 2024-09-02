Antalya'nın Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırıdı, Yıl Sonu Beklentisi 17 Milyon - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'nın Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırıdı, Yıl Sonu Beklentisi 17 Milyon

Antalya, 2024 yılının ilk 8 ayında 11 milyon 731 bin 937 ziyaretçi ağırlayarak yeni bir rekor kırdı. Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yıl sonuna kadar 4-4,5 milyon misafir daha beklediklerini ve toplamda 16,5-17 milyon ziyaretçi sayısına ulaşacaklarını öngördüklerini açıkladı. Yavuz, zorlu bir turizm sezonu geçirildiğini ancak verimlilik sorunlarına da dikkat çekerek, Türkiye'nin uzak pazarları açması gerektiğini vurguladı.

02.09.2024 17:22
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Antalya 8 ayda 12 milyon ziyaretçiye yaklaştı, yıl sonu beklentisi 17 milyon

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz: "Antalya yılı 17 milyon ziyaretçiyle kapatacak"

ANTALYA - Yemyeşil doğası ve zengin tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan Antalya'ya, 2024 yılının yılın ilk 8 ayında 11 milyon 731 bin 937 ziyaretçi giriş yaptı. Verilerle ilgili görüşlerini aktaran Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Antalya'ya önümüzdeki iki ay içinde dört 4 buçuk milyon misafir daha geleceğini ümit ediyoruz, özellikle bu sonbahar döneminde orta yaş üstü kesimin geleceğini düşünüyoruz. Antalya yılı 16 buçuk 17 milyon civarında bir sayıyla kapatmış olacak" dedi.

Turizmde tüm zamanların en iyi ilk 8 aylık ziyaretçi verisine ulaşan Antalya, 2024 yılının ilk 8 ayında ağırlanan 11 milyon 731 bin 937 ziyaretçi ile yeni bir rekora imza attı. İlk 8 ayda kente gelen turist sayısındaki artış oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,28 oldu. Yaz döneminin sona ermesiyle Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, dünyadaki savaşlara ve hava trafik kontrolörlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı pasif eyleme rağmen 8 ayda ulaşılan ziyaretçi sayısının olumlu olduğunu dile getirdi.

"Altın sonbahar başladı"

Turizmci Recep Yavuz, "İki savaşın sürdüğü bir sezondan geçiyoruz, çok kolay değil. Bu arada Avrupa'da ki futbol şampiyonası ve olimpiyatların getirdiği hareketlilikle beraber dalgalı bir sezonu geride bırakıyoruz. Antalya bu bağlamda önemli bir sınav da verdi, çünkü bir çok destinasyonda havaalanlarında veya şehirlerde oluşan olumsuzlukların getirdiği haberler tüketiciyi olumsuz etkiledi. Biz bütün bu zorluklara rağmen sezonu yarıladık, yarısını da geçtik ve sayısal olarak geçen yıldan daha iyi bir sayıyla Ağustos ayını bitirdik. Şimdi önümüzde iki tane önemli altın Sonbahar dediğimiz Eylül ve Ekim ayı var, bütün turizmciler aynı zamanda sezon içinde doluluk sorunu yaşayan otelciler bu iki aya çok konsantre" diye konuştu.

"Verimlilik açısından bir takım eksiklikler var"

Yaz mevsiminde yüksek rakamlar nedeniyle Antalya'ya gelemeyen ziyaretçilerin Sonbahar'da Antalya'yı tercih ettiğini ifade eden Recep Yavuz, turist sayısı konusunda bir sorun yaşanmadığını ama verimlilik açısından sıkıntı bulunduğunu açıkladı. Yavuz, "Hava değişimi, klima ve ekonomik şartlardan dolayı yüksek sezonda gelemeyenler için Sonbahar sezonu yani Eylül Ekim daha önemli bir hale geldi. Bu bağlamda Eylül Ekim ve hatta Kasım ortasına kadar sezonun devam etmesini ümit ediyoruz. Elimizdeki sayılara bakarak şunu söyleyebilirim; sayısal olarak bir sorun yok, geçtiğimiz yıldan daha iyi bir sayı ile ilerliyoruz ve hatta 2019 yılındaki verilere yaklaşıyoruz fakat verimlilik açısından bir takım eksiklikler var. Gerek esnafta gerek otelcide kazanç açısından bir takım beklentilerin yerine gelmemesi gibi bir durum söz konusu. Gelen turistin ülke için nasıl daha verimli hale getirilebileceğinin üzerine de çalışmamız gerekiyor, yıl sonuna kadar önümüzdeki iki ay içinde dört 4 buçuk milyon misafir daha geleceğini ümit ediyoruz, özellikle bu sonbahar döneminde orta yaş üstü kesimin geleceğini düşünüyoruz. Antalya yılı 16 buçuk 17 milyon civarında bir sayıyla kapatmış olacak" dedi

Uzak Doğu, ABD ve Çin pazarı önerisi

Antalya'yı yaklaşık 40 ülkeden turistin ziyaret ettiğinin bilgisini veren Başkan Recep Yavuz, Uzak Doğu ve ABD gibi farklı pazar çalışmalarının faydalı olabileceğini söyledi. Yavuz, "Bu yıl ortaya planlanandan farklı bir resim çıkmadı, yine Almanya ve Rusya ikili olarak önde gitti arkasından İngiltere ve Polonya ikilisi buralarda da beklediğimizin hatta biraz daha üstünde bir rakamla seyrediyoruz. Kazakistan Hollanda gibi pazarlar yine gündemde fakat bunun yanında öncelikle biraz daha uzak pazarların açılması ve Antalya'nın oraya doğru uzanabilmesi çok önemli. Amerika, Çin veya Hindistan gibi pazarlar bizim portföyümüzde olmalı, yaklaşık 40'a yakın ülkeden turist periyodik olarak Antalya'ya geliyor. Bu çeşitlendirme biraz daha artırılırsa ve uzak pazarların Antalya'ya kazandırılması sağlanırsa rizikomuzu çok daha azaltmış oluruz" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna için savaşın soğuması biraz etkili oldu"

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın soğumaya başlamasının Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısını olumlu şekilde etkilediğini belirten Recep Yavuz, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Ukrayna için savaşın soğuması biraz etkili oldu, eski günlere kavuşmadı ama daha iyiye doğru döndü. Rusya pazarı hala iyileşme döneminde, iyileşmesi bir iki yıl daha alacak ama herhalde Rusya'nın içindeki ekonomik konular da bizim için göz ardı edilmemesi gereken konular haline geldi, onun dışında çok büyük bir sürpriz yaşamadığımız bir yıl oldu. Sadece kuzeyimizdeki değil güneyimizdeki konunun da bir an önce çözüme kavuşturulup huzura ermesiyle Türkiye turizmde altın çağını yaşayabilir".

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'nın Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırıdı, Yıl Sonu Beklentisi 17 Milyon - Son Dakika

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