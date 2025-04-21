Antalya'da Sürdürülebilir Turizm Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Sürdürülebilir Turizm Toplantısı

Antalya\'da Sürdürülebilir Turizm Toplantısı

CORAL Travel Group, sürdürülebilir turizm için uluslararası uzmanlarla toplantı düzenledi.

21.04.2025 12:34
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CORAL Travel Group, Antalya'da iklim, enerji ve işletme alanlarında uluslararası uzmanların katılımıyla bir çalışma toplantısı düzenledi. Türkiye'nin önde gelen otel gruplarının yönetim kurulu başkanları ve üyelerinin de yer aldığı toplantıda, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve bu dönüşümün finansmanı masaya yatırıldı. Katılımcılar, 2033'te 13 triyon dolara ulaşacağı öngörülen sürdürülebilir turizm pazarında başarı için yeni bir yaklaşım geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya, King's College London İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden Prof. Marc Lepere, Energy & Environment Alliance (EEA) İcra Kurulu Başkanı Ms. Ufi Ibrahim ve TOBB Üniversitesi İşletme ve Finans Bölümü'nden Prof. Ali Alp, TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı ve AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu'nun yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen otel yatırımcı gruplarının yönetim kurulu başkanları ile üyeleri katıldı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 7,5 KAT BÜYÜYECEK'

Toplantıda bazı veriler sunan King's College London İşletme Fakültesi Yürütme Kurulu Üyesi ve ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı olan Prof. Marc Lepere, " Güncel araştırmalara göre, küresel sürdürülebilir turizm pazarı 2033 yılına kadar 7,5 kattan fazla büyümesi bekleniyor. Farklı kaynaklardan derlenen veriler, sürdürülebilir turizmin 2023 yılında 1.71 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını, 2033'ye kadar yıllık ortalama yüzde 17.3 büyüme ile 13 trilyon dolarlık (Custom Market Insights, 2025) bir hacme (Precedence Research, 2024) ulaşacağını ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik yalnızca çevreci otellerin değil, aynı zamanda farklı seyahat segmentlerinin de öncelikli gündem maddesi haline geliyor. Aile turizmi sürdürülebilir turizmin en büyük segmenti olmayı sürdürüken, tek başına seyahat edenler (solo travelers) ise yükselen bir trend olarak dikkat çekiyor. Lüks turizm pazarı, 2023'te 1.38 trilyon dolar büyüklüğe ulaşırken, 2032'ye kadar yüzde 7.9'luk büyüme ile 2.8 trilyon dolara çıkması bekleniyor (Grand View Research)" dedi.

'YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARLA MÜMKÜN'

Rakamları paylaşan Prof. Lepere, yeşil dönüşümün yalnızca bir etik tercih değil, aynı zamanda güçlü bir ekonomik fırsat sunduğunu dile getirdi. Lepere, "Turizm yatırımlarının çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şekilde yönlendirilmesi, sektörün hem risklerini azaltacak hem de finansal performansını güçlendirecek" dedi. "İklim riski artık sadece çevresel değil, aynı zamanda finansal bir risktir" diyen Lepere, otelcilik ve turizm sektörünün bu dönüşüme hızla adapte olmasının kritik olduğunu dile getirdi.

Lepere, "Yeni düzenlemeler muhasebe uygulamalarını ve finansal piyasaları temelden dönüştürüyor. Otelcilik endüstrisinin bu değişime hızla uyum sağlaması, hem iklim risklerini azaltmak hem de rekabet gücünü artırmak açısından büyük önem taşıyor. Çünkü iklim riskleri yalnızca çevresel değil, aynı zamanda finansal risklerdir" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir iş uygulamalarının, işletmelerin karlılığını artırdığını ve gayrimenkul varlıklarının değerini koruduğunu belirten Prof. Lepere, yeşil enerji yatırımlarının doğru şekilde finanse edilmesinin bu açıdan kritik olduğunu vurguladı. Lepere, değişen küresel sermaye piyasalarında, şirketlerin karlılıklarını ve varlık değerlerini korumak için sürdürülebilirlik, esneklik ve stratejik öngörüyü bir arada barındıran yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

'SEKTÖRÜN ÖNEMLİ YATIRIMCILARI İLE KÜRESEL BİR KOALİSYON KURUYORUZ'

Energy & Environment Alliance (EEA) İcra Kurulu Başkanı Ufi Ibrahim ise otelcilik endüstrisinin küresel etkisine dikkat çekti:

"Yatırımcılar ve liderler olarak attığınız adımlar yalnızca konaklama endüstrisinin geleceğini değil, toplumları, ekonomileri ve gezegenimizi de etkiliyor. Amacımız; sizlere bilgi, teknoloji, iş birlikleri ve etki gücü sunarak bu dönüşümde liderlik etmenizi sağlamak. Çevresel ve sosyal liderliği finansal performansla birleştirmeye kararlı, ileri görüşlü yatırımcılar ve işletmecilerden oluşan küresel bir koalisyon inşa ediyoruz."

'ENDÜSTRİNİN BİLGİYLE GÜÇLENMESİ İÇİN BİR ARADAYIZ'

Toplantıya ev sahipliği yapan Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, buluşmanın önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Türk turizmciler olarak çevreye karşı sorumluluğumuzun farkındayız ve sürdürülebilir turizm anlayışını benimsiyoruz. Bu noktadaki görevimiz, konaklama endüstrisinin önde gelen temsilcilerini, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşları aynı platformda buluşturmaktır. Düzenlediğimiz çalışma toplantısı endüstrinin bilgiyle güçlenmesine katkı sağladı. Bu tür buluşmaların, yeni trendlere ve teknolojilere uyumu kolaylaştıracağına inanıyoruz."

Toplantı sonunda, sürdürülebilirlik, esneklik ve stratejik öngörüyü birleştiren ortak bir yaklaşım geliştirmek amacıyla King's College, EEA ve Türk otelciler arasında ortak bir çalışma yürütülmesine karar verildi.

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Kaynak: DHA

Antalya, Ekonomi, Finans, Enerji, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Sürdürülebilir Turizm Toplantısı - Son Dakika

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