17 bin TL maaşlı iş ilanına başvuran yok! Antalya'da turizm sezonu açıldı, şöför aranıyor - Son Dakika
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17 bin TL maaşlı iş ilanına başvuran yok! Antalya'da turizm sezonu açıldı, şöför aranıyor

13.05.2023 10:55

Bu iş ilanına başvuran yok! Antalya'da turizm sezonunun açılmasıyla birlikte otobüs şoförü eksikliği yaşanıyor. İnsanların tır şoförlüğüne ve turizme yöneldiğini belirten Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "En az 500 şoför ihtiyacımız var. Çalışmak isteyen arkadaşlara 17 bin TL maaş veriyoruz. Bu şekilde giderse turizm sezonunun da açılması ile yaz döneminde çalışan 300 olan araç sayısı 200'e düşecek." dedi.

Turizm kenti Antalya, geçmiş yıllara göre bu yıl turizme rekor sayılarla başladı. Şehre gelen turist sayısı 2.5 milyona yaklaştı. Otellerde yaşanan doluluk ve yurt dışından gelen turistlerin artmasının ardından toplu taşımada çalışan birçok şoför de turizmde taşımacılığa yöneldi. Bunun üzerine toplu taşıma araçlarında şoför sıkıntısı yaşandı.

"ŞOFÖRLERİMİZ TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMAYA BAŞLADI"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "Şuan pandemiden sonra ciddi bir yolcu kaybımız var. 380 bin yolcu taşırken şu anda 260 bin yolcu taşıyoruz. O zamanlarda 450 araçla hizmet ederken şu anda 300 aracımız hizmet veriyor. 180 tane otobüsümüz ise çalışmıyor. Şoförlerimiz tır şoförlüğü yapmaya başladı. Orada çalışma şartları ve maaşlar daha iyi olduğu görünüyor. Bu süreçle ilgili büyükşehir belediyemiz ile ilgili iş garantili şoför yetiştirilmesi konusunda bir görüş birliğine vardık. Bu şekilde giderse turizm sezonunun da açılması ile yaz döneminde çalışan 300 olan araç sayısı 200'e düşecek. Her yaz döneminde olduğu gibi şimdi de turizme geçen arkadaşlarımız var" dedi.

Turizm sezonunu açan Antalya'da toplu taşımada 17 bin TL maaşla şoför bulunamıyor

"17 BİN TL MAAŞ VERİYORUZ"

Maliyetler hakkında da bilgi veren Arslan, "Aylık bir otobüsümüzün maliyeti 135 bin TL. Şoförlerimize şuan 17 bin TL maaş veriyoruz. Toplam maliyeti 25 bin TL'yi buluyor. Bu işi sürdürülebilirliği sağlamak için maaşları yükseltmemiz lazım. Özellikle tırlarda çalışan şoförleri kendi sektörümüze çekmek istiyoruz. Burada en kötü şartlarla aracımız 200 bin TL ciro yapmalı ki bizde şoför arkadaşlarımıza 20 bin TL maaş verelim. Bu işi çözmemiz lazım. Genel seçimlerin ardından bu işin çözüleceğine inanıyorum" sözlerine yer verdi.

Turizm sezonunu açan Antalya'da toplu taşımada 17 bin TL maaşla şoför bulunamıyor

"ONLARI KÜÇÜMSEYEREK BİR YERE VARAMAYIZ"

Son günlerde şoförler ile zaman zaman yolcuların karşı karşıya gelmesini de değerlendiren Arslan, "İnsanlar o gün bir tek kendisini gergin hissediyor. Herkesin gergin olduğu bir dönem vardır. Zaten şoförümüz de o gün gergin olabilir. 600 şoförün içerisinde örnek vereyim bugün mesela 60'ı gerginlik yaşamış olabilir. Geçen günkü yaşamış olduğumuz olayda tartışma aynanın görüş açısının kapatılmasından çıkmış. Bunu karşılıklı saygı sevgi içerisinde çözmemiz gerekir. Şoför arkadaşlarımızı küçümseyerek bir yere varamayız. O da sonuç itibariyle insandır. Onlara da saygı göstermemiz gerekir" açıklamasına yer verdi.

Turizm sezonunu açan Antalya'da toplu taşımada 17 bin TL maaşla şoför bulunamıyor

"EN AZ 500 ŞOFÖR İHTİYACIMIZ VAR"

Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda 180 tane otobüsümüz çalışmıyor, en az 500 şoför ihtiyacımız var. 17 bin TL maaş veriyoruz. Türkiye şartlarında çok düşük de değil çok yüksek de değil. Pandemiden sonra insanlar kendi araçlarına yöneldi. Taksi kültürü arttı, duraklarda artık taksi yok. İnsanlar duraklarda taksi bulamıyor. Şu anda ulaşıma bir zam gündemimizde yok" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • TURGAY KAYA: 17 bin tl otobüs şöforlüğü için çok az para. onca insan ile uğraşmak o kadar paraya değmez. Cevap Yaz 56 8 Yayından Kaldır
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Tragger, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 17 bin TL maaşlı iş ilanına başvuran yok! Antalya'da turizm sezonu açıldı, şöför aranıyor - Son Dakika


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