Antalya haberleri | Antalya Büyükşehir Belediyesi Matchup 11. Proje Yönetim Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Antalya haberleri | Antalya Büyükşehir Belediyesi Matchup 11. Proje Yönetim Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

27.09.2022 13:51
Antalya haberleri | Antalya Büyükşehir Belediyesi Matchup 11. Proje Yönetim Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Antalya haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 ülkeden 41 katılımcının yer aldığı MAtchUP Projesi’nin 11’inci proje yönetim toplantısına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, akıllı şehir uygulamalarına çok önem verdiklerini ve bu projeleri Antalya’ya entegre ettiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 ülkeden 41 katılımcının yer aldığı MAtchUP Projesi'nin 11'inci proje yönetim toplantısına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, akıllı şehir uygulamalarına çok önem verdiklerini ve bu projeleri Antalya'ya entegre ettiklerini söyledi.

Akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı altyapı ve bilgi iletişim teknolojileri girişimlerinin arttırılmasına yönelik Türkiye'de akıllı şehirleri destekleyen Horizon 2020 MAtchUP projesinin 11'inci proje yönetim toplantısı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. 8 ülkeden 41 katılımcının yer aldığı toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, proje koordinatörü Ernesto Faubel Cubells ve Başkan danışmanları katıldı.

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI ENTEGRE EDİLİYOR

Toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Cansel Tuncer, MAtchUP projesi için 2019 yılı itibarıyla alanında uzman bir ekiple hemen çalışmalara başladıklarını söyledi. Akıllı şehir vizyonunu destekleyen MAtchUP projesi kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği dönüşümü noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirten Cansel Tuncer, "Antalya'da ulaşımda ve toplu taşımada yeşil enerji dönüşümünü destekleyen hali hazırda çalışmalarımız mevcut. Teknolojinin etkinleştirici gücü ile kaynaklarımızı verimli kullanarak, erişilebilir, kapsayıcı, yenilikçi bir yaklaşımla, akıllı şehir uygulamalarını Antalya'ya entegre ediyoruz" dedi.

"PİLOT BÖLGEMİZDEN SONRA PROJENİN TÜM ANTALYA'YA YAYILMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Genel Sekreter Tuncer, proje kapsamında Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki hak sahibi konutlarını akıllı eve dönüştürmeye başladıklarını vurgulayarak "534 hak sahibinin evine akıllı sayaçlar, akıllı uygulamalar, akıllı sensörler takmak suretiyle akıllı şehir uygulamalarının başlangıcını gerçekleştirdik. Pilot bölgemizden sonra projenin tüm Antalya'ya yayılmasını sağlayacağız. Temiz çevre, temiz toplum anlayışımızla sıfır karbon hedefine ulaşabilmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

MAtchUP proje koordinatörü Ernesto Faubel Cubells ise projenin yürütülmesinde katkısından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Ernesto Faubel Cubells'e toplantı anısına plaket takdim etti. Toplantının devamında katılımcılar şehirlerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gün boyu sürecek toplantının ardından ise Antalya'ya gelen 8 ülkeden 41 katılımcı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez-Santral Mahallesi'nde yürüttüğü projeyi yerinde inceleyecek.

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Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya haberleri | Antalya Büyükşehir Belediyesi Matchup 11. Proje Yönetim Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya haberleri | Antalya Büyükşehir Belediyesi Matchup 11. Proje Yönetim Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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