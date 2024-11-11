Anzer Balı 4 Bin TL'den Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Anzer Balı 4 Bin TL'den Satışa Sunuldu

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Anzer Balları, 2024-2025 sezonu için 4 bin TL/kilo fiyatla satışa çıkarken, öncelik yerli hastalara verilecek.

11.11.2024 10:30  Güncelleme: 10:51
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40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda üretimi gerçekleştiren Anzer Balları'nın sağım işlemleri tamamlanarak Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderildi. Tahlilden olumlu sonuçla gelen ballar ise Rize Arıcılar Birliği'nin dolum tesislerinde 250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa hazır hale geldi.

KİLOGRAM FİYATI 4 BİN TL

Bu yıl kilogram fiyatı 4 Bin TL olarak belirlenen Anzer Balı'nın 500 gramı 2 Bin, 250 gramı ise 1000 TL'den alıcı bulacak. Diğer ballara nazaran rekoltesi düşük olan Anzer Balı için yurt dışından da oldukça fazla talep olsa da bal satışında öncelik ön siparişi alınan yerli ve hastalar olacak.

Anzer Balı'nın yeni sezon fiyatları belirlendi

SATIŞLAR BAŞLADI

2024-2025 yılının ballarının Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ndeki tahlillerinin tamamlandığını kaydeden Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz tahlilden gelen balların dolumunun gerçekleşip satışına başladığını dile getirerek "2024 ve 2025 sezonu için Anzer Yaylası'ndaki üretim sezonumuz bitmiş olup Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Bölümüne gönderdik. Ballarımız analizden 25 Ekim itibariyle Hacettepe Üniversitesi'nden geldiler. Ballarımızın ilk posta dolumunu şu anda Rize Arıcılar Birliği'nde yaptık ve satışımıza başladık. Bu yılki Anzer Balımızın 1 kilogram fiyatı 4 Bin, yarım kilosu 2 bin lira, 250 gramlık Anzer Balı fiyatımız da 1000 TL olarak belirlenmiştir" şeklinde konuştu.

Anzer Balı'nın yeni sezon fiyatları belirlendi

AVRUPA'DA ANZER BALINA YOĞUN İLGİ

Azner Balı'nın bir çok yurt dışı ülkesinden de tapel gördüğünün altını çizen Deniz "Balımız coğrafi işaretli, seri numaralı orijinal bir üründür. Tabii ki Anzer Balı diğer ballar gibi çok fazla miktarda olan bir bal değil. Bu anlamda Anzer Balı'na şu anda çok yoğun bir şekilde talep olduğunu görmekteyiz. Son yıllarda bilhassa Arap ülkelerinden ülkemize turizm amaçlı gelen turistler, yine Avrupa ülkelerinden bilhassa Almanya, İsviçre, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden Anzer Balı'nı bildikleri için, değerli bir bal olarak bildikleri için yurt dışı taleplerimiz de olmaktadır. Hatta Singapur'dan, Japonya'dan bile Anzer Balı talebi olduğunu görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK YERLİ VE HASTA SİPARİŞLERİ

Yurt dışından talep çok olsa da Anzer Balı'nda önceliğin ön sipariş veren hastalar olduğuna dikkat çeken Deniz "Bizim ilk tercihimiz ülkemizdeki ön siparişte bulunan hasta olan insanlar. Önceliği onlara vererek, Anzer Balı'nı ilk onlara göndereceğiz. Tabii ki bizim burada önceliğimiz ilk önce hastalara olacaktır. Öncelikle ön sipariş verilen siparişler ilk etapta gönderilecek" dedi.

Anzer Balı'nın yeni sezon fiyatları belirlendi
Anzer Balı 4 Bin TL\'den Satışa Sunuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Anzer Balı 4 Bin TL'den Satışa Sunuldu - Son Dakika

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