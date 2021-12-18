Apple ürünlerini sevenlere kötü haber! Parlatma bezine bile zam yapıldı

Döviz kurundaki inanılmaz artış sonrasında, teknolojik ürünlerin fiyatı ciddi bir şekilde artarken Apple Türkiye'de 26 Kasım tarihinde tüm ürünlerine zam yapmıştı. ShiftDele.Net'in haberine göre, bugün sabah saatlerinde Apple'in tüm ürünlerine tekrar zam yapıldı. Ancak bu kez fiyatlar gerçekten akıl almaz seviyelere ulaştı.
18 Aralık 2021 itibariyle Apple cihazlarının başlangıç fiyatları şu şekilde;
iPhone 11 64 GB: 13 bin 999 TL
iPhone 12 Mini: 17 bin 999 TL
iPhone 12: 19 bin 499 TL
iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL
iPhone 13: 21 bin 499 TL
iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL
Bilgisayar fiyatları ise korkunç seviyelere ulaşmış durumda. Bundan 1 yıl öncesine kadar öğrenci indirimi ile 9000 TL seviyelerinde satın alınabilen 13 inç Macbook Air'ın fiyatı şu anda 19 bin 999 TL oldu.
Apple M1 – 13 inç Macbook Air – 19 bin 999 TL
Apple M1 – 13 inç Macbook Pro: 25 bin 999 TL
M1 Pro – 14 inç Macbook Pro: 39 bin 999 TL
M1 Pro – 16 inç Macbook Pro: 49 bin 999 TL
M1 Max – 16 inç Macbook Pro: 69 bin 999 TL
iPad ve Apple Watch başta olmak üzere diğer Apple ürünlerinin yeni başlangıç fiyatları şu şekilde;
iPad: 6.999 TL
iPad mini: 10.499 TL
iPad Air: 11.999 TL
iPad Pro: 16.499 TL
Apple Watch Series 7: 7 bin 999 TL
Apple Watch SE: 5 bin 999 TL
Apple Watch 3: 3 bin 999 TL
Apple TV 4K: 3 bin 899 TL
Apple TV HD: 3 bin 299 TL
AirPods Max: 10 bin 499 TL
AirPods 3: 3 bin 499 TL
AirPods Pro: 5 bin 99 TL
AirPods 2: 2 bin 499 TL
AirTag tekli: 539 TL/ Paket: 1809 TL
Apple parlatma bezi: 359 TL
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