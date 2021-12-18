Apple ürünlerini sevenlere kötü haber! Parlatma bezine bile zam yapıldı

Döviz kurundaki inanılmaz artış sonrasında, teknolojik ürünlerin fiyatı ciddi bir şekilde artarken Apple Türkiye'de 26 Kasım tarihinde tüm ürünlerine zam yapmıştı. ShiftDele.Net'in haberine göre, bugün sabah saatlerinde Apple'in tüm ürünlerine tekrar zam yapıldı. Ancak bu kez fiyatlar gerçekten akıl almaz seviyelere ulaştı.

İŞTE ZAMLAR

18 Aralık 2021 itibariyle Apple cihazlarının başlangıç fiyatları şu şekilde;

iPhone 11 64 GB: 13 bin 999 TL

iPhone 12 Mini: 17 bin 999 TL

iPhone 12: 19 bin 499 TL

iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL

iPhone 13: 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL

EN UCUZ BİLGİSİYAR 20 BİNE DAYANDI

Bilgisayar fiyatları ise korkunç seviyelere ulaşmış durumda. Bundan 1 yıl öncesine kadar öğrenci indirimi ile 9000 TL seviyelerinde satın alınabilen 13 inç Macbook Air'ın fiyatı şu anda 19 bin 999 TL oldu.

Apple M1 – 13 inç Macbook Air – 19 bin 999 TL

Apple M1 – 13 inç Macbook Pro: 25 bin 999 TL

M1 Pro – 14 inç Macbook Pro: 39 bin 999 TL

M1 Pro – 16 inç Macbook Pro: 49 bin 999 TL

M1 Max – 16 inç Macbook Pro: 69 bin 999 TL

PARLATMA BEZİ 359 TL OLDU

iPad ve Apple Watch başta olmak üzere diğer Apple ürünlerinin yeni başlangıç fiyatları şu şekilde;

iPad: 6.999 TL

iPad mini: 10.499 TL

iPad Air: 11.999 TL

iPad Pro: 16.499 TL

Apple Watch Series 7: 7 bin 999 TL

Apple Watch SE: 5 bin 999 TL

Apple Watch 3: 3 bin 999 TL

Apple TV 4K: 3 bin 899 TL

Apple TV HD: 3 bin 299 TL

AirPods Max: 10 bin 499 TL

AirPods 3: 3 bin 499 TL

AirPods Pro: 5 bin 99 TL

AirPods 2: 2 bin 499 TL

AirTag tekli: 539 TL/ Paket: 1809 TL

Apple parlatma bezi: 359 TL