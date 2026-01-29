Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son 5 gün

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ait ilk taksiti ile borç yapılandırmaları kapsamında yapılacak taksit ödemelerinin 2 Şubat'a kadar tamamlanması gerekiyor. Hafta sonu nedeniyle uzayan süre, pazartesi günü sona erecek.

OCAK VE TEMMUZDA İKİ TAKSİT HALİNDE ÖDENİYOR

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Vergi, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere eşit iki taksitte ödeniyor. Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme dönemi, 31 Ocak'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat'ta sona erecek.

ÖDEMELER DİJİTAL VE FİZİKİ KANALLARDAN YAPILABİLİYOR

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB mobil uygulaması üzerinden 00.10–23.50 saatleri arasında yapılabiliyor. Vergi, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla, banka hesabından havaleyle ve yabancı bankalara ait kartlarla da ödenebiliyor. Ayrıca vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri de ödeme noktaları arasında yer alıyor.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan, plaka ve T.C. kimlik numarası ile birlikte tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden biri girilerek ödeme gerçekleştirilebiliyor. İnternet üzerinden ödeme yapacak mükelleflerin, mağduriyet yaşamamak için yalnızca "gib.gov.tr" adresini veya bankaların resmi internet sitelerini kullanmaları önem taşıyor.

MTV'YE YÜZDE 18,95 ARTIŞ UYGULANDI

Motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefiyle uyumlu olacak şekilde yüzde 18,95 oranında artırılmıştı.

BİRÇOK BEYAN VE ÖDEMEDE DE SON TARİH 2 ŞUBAT

2 Şubat, sadece MTV için değil, bazı beyan ve ödemeler açısından da kritik tarih olarak öne çıkıyor. Ekim-Kasım-Aralık 2025 dönemine ait turizm payı ile Aralık 2025 dönemi haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyannamelerinin verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi bu tarihe kadar yapılacak. 7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi kapsamında 32'nci taksitlerin ödeme süresi de pazartesi günü sona erecek. Ayrıca Ekim-Kasım-Aralık 2025 dönemine ait geri kazanım katılım payı ile yıllık harçların ödenmesi için de son gün 2 Şubat olarak belirlendi.

Öte yandan taşınmaz ve motorlu taşıt satışı, günübirlik konut kiralama faaliyetlerini platformlar üzerinden yürütenler ile aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ve kargo-lojistik işletmelerinin bildirim verme süresi de aynı gün dolacak.