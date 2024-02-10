Araç sahiplerinin kontak kapatması yakındır! Motorine bir okkalı zam daha - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahiplerinin kontak kapatması yakındır! Motorine bir okkalı zam daha

Motorin fiyatlarına 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 2 lira 55 kuruş zam gelecek. Benzinde ise hafta başında fiyat değişimi olmayacak.

10.02.2024 11:33  Güncelleme: 11:38
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Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor. Motorinin litre fiyatına 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece 2 lira 55 kuruş zam gelecek.Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

  • İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 39,26 lira
  • İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 41,63 lira
  • İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 39,35 lira
  • İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 41,70 lira

ANKARA

  • Ankara benzin fiyatı: 40,00 lira
  • Ankara motorin fiyatı: 42,43 lira

İZMİR

  • İzmir benzin fiyatı: 40,24 lira
  • İzmir motorin fiyatı: 42,64 lira

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Araç sahiplerinin kontak kapatması yakındır! Motorine bir okkalı zam daha

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Ahmet eren Kacmaz: ŞUURSUZ İNEK OLMAKTAN İYİDİR 93 234
  • Abuzer Yavuz: Allah vere 100 ola koyunlara zarar vermez 273 52 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: mazota zam demek çiftiyi bitirmek nakliyeyi pahalandırmak herşeye zam demek böylemi enflasyonu yenicez nasıl bir düzen gidiyor her şey uçuyor 290 11 Yanıtla
  • Serkan Basar: hep CHP nin yüzünden :) 264 24 Yanıtla
  • ERGUN YASAR: bu ülkeye verdiginiz zarar yeter hala hikaye anlatıyosunuz başkası olsa çoktan istifa ederdi sizde oda yok bir toplumu perişan ettiniz vallahi sandık gelsin sizi göndermekte sonuna kadar kararlıyız 218 26 Yanıtla
  • Zort Zort: Akp istifa etmek icin herhalde ülkenin anahtarını vermeyi bekliyor başka açıklaması yok 168 21 Yanıtla
  • Necati Kaya: Ahmet Eren koyun olmayı şuurlu olmak saniyor. Normal bu tiplere. 130 17
  • hüseyin şen: kardeş hep dış güçlerin oyunları bu yoksa ülke uçuyor ah bu dış güçler ah 125 10
  • hüseyin şen: ah ce ha pe ah yine yaptın zammmmını .) 118 6
  • ali çakmak: %60 ile alıyor muyuz ? 88 6
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Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerinin kontak kapatması yakındır! Motorine bir okkalı zam daha - Son Dakika


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