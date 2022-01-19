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Asgari ücreti bilen AK Parti'ye yakın gazeteci, 3600 ek gösterge ve EYT için tarih verdi - Son Dakika

Asgari ücreti bilen AK Parti'ye yakın gazeteci, 3600 ek gösterge ve EYT için tarih verdi

19.01.2022 00:33

Geçtiğimiz ay ilan edilen asgari ücreti nokta atışı bilen AK Parti'ye yakın gazeteci Cem Küçük, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun EYT'lileri heyecanlandıran açıklamasıyla ilgili içeriden aldığı bilgiyi açıkladı. Küçük, "Bahar aylarında bununla ilgili haber gelir. AK Parti önce 3600 Ek göstergeyi çıkaracak. Memur ve memur emeklileri için. Ondan sonra da Emeklilikte Yaşa Takılanlar gelecek gündeme. Bununla ilgili bir çalışma olacak" açıklamalarında bulundu.

TGRT Haber'de ekranlarında sabah programını sunan Cem Küçük, AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun EYT'lilere yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Geçtiğimiz gün konuk olduğu bir programda gelen soru üzerine Emin Akbaşoğlu, "İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız" şeklinde konuşmuştu.

"BAHAR AYLARINDA BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMA OLACAK"

Bu açıklamaları ve AK Parti içinden aldığı bilgileri değerlendiren Cem Küçük, "Bahar aylarında bununla ilgili haber gelir. AK Parti önce 3600 Ek göstergeyi çıkaracak. Memur ve memur emeklileri için. Ondan sonra da Emeklilikte Yaşa Takılanlar gelecek gündeme. Bununla ilgili bir çalışma olacak" açıklamasını yaptı.

"EYT'LİYE DE GÜZEL HABER ÇIKACAK"

3600 ek göstergenin ardından sıranın EYT'ye geleceğini kaydeden Cem Küçük, "Bundan birkaç hafta Sayın Muhammet Emin Akbaşoğlu'nu yayına almıştık. O da özellikle bu çalışılmayan yıllarla ilgili belki bir gün sayısında bir iyileştirme olabilir dedi ama başka çalışmalar da yapılabilir. İnşallah EYT'liye de güzel haber çıkacak." diye konuştu.

ERKEN SEÇİM YATIRIMI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Muhalefetin Akbaşoğlu'nun açıklamaları için "erken seçim yatırımı" dediğini belirten Küçük, "Zaten 2023'te seçim var. Daha ne kadar erken olacak. Bu yasa çıksa, şu an çalışmalara başlansa, onaylanması, çıkması, yazı saymayın, mayısa hazirana zor yetişir. Belki eylüle. Onu da erken seçim hamlesi diye yorumlamak da ne kadar doğru? Öyle olsa bile hükümet böyle bir şey çıkarmadığı zaman 'EYT'linin sorununu çözmüyorlar diyor, çözdüğü zaman da 'niye böyle bir şey yapıldı' deniyor. Ama önemli olan Türkiye bütçesine zarar vermeden, ama EYT'lileri de mağdur etmeden böyle bir kanun çıkması" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETİ BİLMİŞTİ

Cem Küçük geçtiğimiz ay ilan edilen asgari ücretle ilgili doğru bir tahminde bulunmuştu. TGRT'deki sabah programda Ankara'dan öğrendiği kulis bilgisini paylaşmış ve asgari ücret konusunda nokta atışı yapmıştı. Küçük, "Ankara'da edindiğimiz kaynak, Erdoğan'ın 4 bin 200 TL'ye çıkaracağını söyledi." demişti.

AKBAŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlar için açıklamalarda bulunmuştu. Düzenleme için 2022 yılını işaret eden Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AKP iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Akbaşoğlu ayrıca "EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanı'mızla beraber paylaşacağız. EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı 'Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz" şeklinde konuşmuştu.

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Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Memur, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücreti bilen AK Parti'ye yakın gazeteci, 3600 ek gösterge ve EYT için tarih verdi - Son Dakika Ekonomi


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