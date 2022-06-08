Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor - Son Dakika
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Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor

08.06.2022 11:37

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, günümüzde yaşanan enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi sebebiyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirterek, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Asmalı, "Enflasyonda düşüş olmadıkça verilen zamlar da anlamsız kalıyor" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kadın koordinasyonunda 14 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin tanıtım toplantısında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"ASGARİ ÜCRETE EK BİR ÖDEMENİN DOĞRU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Asgari ücrete ek bir zammın gerekli olduğunu belirten Asmalı "Asgari ücret konusunda bizler çalışanımızın insanca yaşama hakkı olduğunu, emeğinin karşılığını zamanında alması gerektiğini hep söyledik. MÜSİAD olarak geçen yıl asgari ücretin 4.000 Lira üzerinde olması gerektiğini ilk söyleyen biz olduk. Günümüzde yaşanan enflasyon oranlarının bu kadar yüksek seyretmesi alım gücünü düşürdü. Bu alım gücünü bir miktar daha rahatlatacak düzenlemeye biz de destek veriyoruz. Bu işverenlere bir vergi yükü olarak gelmemeli tamamen çıplak bir ek ücret gibi bir düzenleme olmalı. Asgari ücrete ek bir ödemenin doğru olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Vatandaşın alım gücü düştü, asgari ücrete mutlaka zam yapılmalı
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OLMADIKÇA VERDİĞİMİZ ZAMLAR ANLAMSIZ KALIYOR"

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Asmalı, enflasyonda düşüş olmadıkça verdikleri zammın anlamsız kaldığının altını çizerek, "Enflasyon oranında bir faiz artışı olsa Türkiye'de birçok yatırım durur. Yüzde 70'in üzerindeki bir kredi oranıyla insanların yatırım yapma iştahı azalırdı. Bu noktada hükümetin düşük faiz politikası yatırımcılar için çok büyük bir imkan. Birçok yatırımcı düşük faiz imkanlarından kredi hacmini büyüterek yatırım yapıyor. Bu manada olumlu buluyoruz. Biz faizin getiri tarafındansa yatırım tarafını düşünüyoruz. Getiri tarafını yaptığımız ticari kazançtan elde etmeyi daha uygun buluyoruz. Ama hayat pahalılığının da kontrol altına alınması lazım. Enflasyon rakamlarının bir miktar düşüşe geçmesi sevindirici. İnşallah bu düşüş daha da artarak devam eder. Zira bu noktada verdiğiniz zamlar da anlamsız kalıyor. Enflasyonun aşağı gelmesi noktasında da kalıcı çalışmaların olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÖVİZDEKİ BOLLUK KURLARDA GEVŞEMEYE NEDEN OLACAK"

Haber7'ye konuşan Asmalı, enflasyonun bu dönemde aşağıya geleceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Turist ve gurbetçi girişleri başladı. Özellikle turizm sezonu çok hareketli geçiyor. Hemen yanı başımızda Rusya- Ukrayna savaşı olmasına rağmen başka ülkelerden ciddi bir talep var. Onlardan sağlanan döviz girdileriyle birlikte, dövizde bir bolluk yaşanacağını kurlarda gevşeme olacağını tahmin ediyoruz. Aynı şekilde baharın gelmesiyle sebze-meyve fiyatlarının azalmasıyla enflasyonda düşüşün olacağını ve ilerleyen günlerde artarak devam edeceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor - Son Dakika
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