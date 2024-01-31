Ekonomi

ASO Başkanı Ardıç: "Yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var"

ANKARA - Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara sanayisinin daha fazla gelişebilmesi için limanlara ulaşım altyapısının sağlanması gerektiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ile organize sanayi bölgelerimiz arasında yapılan işbirliği protokolümüzün devam ettirilmesi talebimizdir. Yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var" dedi.

ASO Ocak Ayı Meclis Toplantısı, ASO Hizmet Binası'nda ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un katılımı ile düzenlendi. ASO Başkanı Ardıç, yaptığı konuşmada piyasaların beklemesine karşın 2022 yılı ocak ayında yapılan kanuni düzenleme ile enflasyon muhasebesi uygulamasının 31 Aralık 2023 tarihli bilançolara uygulanmak üzere ertelendiğini hatırlatarak, "2023 yılı sonu itibarıyla uygulanacak olan enflasyon muhasebesi vergisel bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak 2024 yılı geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak olan düzeltmeler neticesinde enflasyon muhasebesi uygulamasının vergisel sonuçlarını göreceğiz" dedi.

Ardıç, enflasyon muhasebesi uygulama usul ve esasları ele alındığında bilançoların ağırlıklı olarak aktif kalemlerinin değerlendiğinin görüldüğünü aktararak, "Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin öz sermayelerinin genellikle düşük olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda enflasyon muhasebesi uygulaması, bilançonun aktif kalemleri üzerinden alınan bir varlık vergisi gibi değerlendirilmektedir. Bu yıl bizi etkilemeyecek ama önümüzdeki yıllarda şirketlerimizin bir çalışma sistematiği benimsemesi ve hazırlıklı olması gerekiyor. 2024 yılı için net asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olmuştur. Biz sanayiciler olarak çalışanlarımızla birlikte üretiyor, onlarla bir değer oluşturuyoruz. Onların gelirlerinin artması, refah seviyelerinin yükselmesi, daha huzurlu bir iş yeri, daha verimli bir üretim anlamına geliyor. Bütün çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"EYT'yi biz istemedik, EYT'yi kucağımızda bulduk"

Asgari ücret desteği hesaplamasının uzun vadeli sigorta kollarına tabi personel üzerinden yapıldığını belirten Ardıç, "Firmalarımız, 2023 yılı Ocak ila Aralık döneminde sigortalı sayısında bir önceki yılın altında bildirimde bulunması halinde bu destekten faydalanamayacak. EYT düzenlemesi sonrası işten ayrılmalar nedeniyle zaten var olan işçisizlik problemi daha da derinleşirken, diğer taraftan firmalarımızın asgari ücret desteğinden yararlanamama durumu ortaya çıkmıştır. EYT'yi biz istemedik, EYT'yi kucağımızda bulduk. Zaten en çok tartıştığımız konulardan biri işçi problemiydi. Bir anda işletmelerimizde 90 dakika sahada futbol oynayacak 45 yaşındaki arkadaşlarımızı emekli etti. Bu arkadaşlarımız çok yorulduklarını söyleyerek, 'bir müddet dinleneceğim' diyerek işten ayrıldı. Hükümetimiz de dedi ki 'Asgari ücret desteğinden faydalanmak için bir önceki yıldan işçi sayın daha az olmayacak.' Ben zaten mevcutta çalışan bulamıyorum ki. Şöyle yapılabilirdi: '6 ay müsaade ediyoruz size. 6 ay sonra işçi sayısını tamamlayamadığınız takdirde asgari ücret desteğinden faydalanamayacaksınız.' Bu durumdaki firmalar için haksız rekabet oluşturmaktadır. Söz konusu sorunun çözümü ve bu konuda adaletin sağlanması için desteğin yeniden düzenlenmesi faydalı olacaktır" dedi.

Turgut Altınok'un adaylığının Ankara için hayırlı olmasını dileyen Ardıç, "Biz bugün sizi dinlemek için Meclisimize davet ettik. Lakin Ankaralı sanayicilerimiz adına bir şeyler söylemek istiyorum. Yeni yüzyıl artık ülkelerin değil, kentlerin rekabetinin yaşandığı bir dönem olacaktır. Artan nüfus ve hızlı kentleşme ekonomik fırsatları olduğu kadar sorunları da beraberinde getirmektedir. Hızlı kentleşmenin yaşandığı her ülkede konut, trafik, çevre, sağlık, eğitim ve asayişle ilgili sorunlar artmaktadır. Bu sorunları çözmek ve artan nüfusun taleplerini karşılamak için kentlerin yüksek miktarlarda yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu yatırımları gerçekleştirmek için kentler arasında kıyasıya bir kaynak rekabeti yaşanmaktadır. Bugün dünyada 'ülkeler değil kentler yarışıyor' dendiğinde aslında söylenilmek istenen bu rekabettir. Bu rekabette yerel yönetimler büyük rol oynamaktadır" ifadelerine yer verdi.

"'Başkentin sanayisinden sanayinin başkentine' dönüşme çabalarımızı çok zor şartlar altında sürdürüyoruz"

Yerel yönetimlerin artan nüfusun beraberinde getirdiği sorunları çözerken sınırlı kaynakları etkin kullanmak zorunda olduğuna vurgu yapan ASO Başkanı Ardıç, "Kentsel gelişmenin planlı bir biçimde gerçekleşmesi ve altyapı yatırımlarının doğru alanlara yöneltilmesi, kentlerin ekonomik büyümelerini sürdürebilmeleri için zorunludur. Başkanım Ankara'yı yönetmeye talipsiniz. Akıllı şehirleri, kentlerin rekabetini, yerel yönetimlerin dijitalleşmesini konuşuyoruz hep. Bütün bunlar önemli ama bir kenti var eden en önemli şey o kentin ruhu. Ruhu olmayan bir kentte tüm çabalarınız boşa gider. Bu nedenle burada yaşayan insanların kente aidiyetini artıracak girişimler çok önemli. 'Başkentin sanayisinden sanayinin başkentine' dönüşme çabalarımızı çok zor şartlar altında sürdürüyoruz. Ankara'nın üretme ve katma değer oluşturma potansiyelinin çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu potansiyelin ortaya çıkması ve dünya çapında rekabet gücüne kavuşmak için Başkentimizi dünyaya bağlamak gerekiyor. Ankara'dan dünya metropollerine, özellikle Avrupa'ya artacak uçuşlar, aynı zamanda Anadolu sanayisini dünyaya bağlayacaktır. İstanbul, Moskova ve Londra'dan sonra Avrupa'nın dördüncü büyük şehri olmamıza rağmen en az uluslararası uçuşun yapıldığı başkenttir. Kış aylarında direkt uçabileceğiniz sadece 9 ülke var. Daha önce de dile getirdik. Bu sadece sanayicimizin değil, birçok sektörün ortak problemi" dedi.

"Yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var"

Ardıç, Ankara'nın havalimanına metro hattı bağlantısı olmayan başkentlerden biri olduğunu hatırlatarak, "Ankara, fuar alanı olmayan nadir başkentlerden, 32 yıldır milli maç oynanmayan bir başkent. Sanayimiz Eskişehir ve İstanbul yolu hattında batıya doğru gelişiyor. Ne var ki çalışanlarımızı her gün şehrimizin doğusundan batısına taşımak zorunda kalıyoruz. Kentleşmenin sanayi, ticaret, ulaşım, konut gibi bütün unsurlarıyla dikkate alınması gerekiyor. Ankara sanayisinin daha da gelişebilmesi için limanlara ulaşım altyapısının sağlanması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi ile organize sanayi bölgelerimiz arasında yapılan işbirliği protokolümüzün devam ettirilmesi talebimizdir. Yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Ankara'da arzu ettiğimiz sosyoekonomik sıçramayı yapabilmemiz için bu eksiklerimizin tamamlanması gerekiyor. Bu sorunlar çözüldüğünde başta sanayi olmak üzere her açından Ankara'nın var olan potansiyelinin ortaya çıkacağına ve Ankara'mızın bir cazibe merkezi olacağına inancım tamdır" diye konuştu.

"Ankara'da sanayi bölgelerimizi çoğaltacağız"

ABB Başkan adayı Turgut Altınok ise konuşmasında "Vakit Ankara vaktidir" diyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Biraz önce ASO Başkanı Ardıç, sanayicilerin taleplerini ve isteklerini veya nasıl bir başkent olması gerektiğini söyledi. Nasıl bir başkent olsun? Bu başkenti hepimiz üzerimize düşen sorumluluklarla hep beraber gerçekleştireceğiz. Biz hazırız buna. Tecrübelerimizle hazırız. Projelerimizle hazırız. Projelerimizde 'sanayinin başkenti Ankara' bölümü var. Sonra ticaret. Ardından da kentsel dönüşüm. Bunları tek tek açıklayacağız. Ankara, Türkiye'mizin coğrafi olarak ortasında. Havayolu var, karayolu var, demiryolu var. Bir de devletimizin başkenti olduğu için ayrı bir avantajı var. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Ankara'da kaç tane OSB var? Azız, zayıfız bu konuda. Ankara'da sanayi bölgelerimizi çoğaltacağız."

"Gelir gelmez OSB'ler ile bu protokolleri yenileyeceğimiz gibi her türlü desteği de vereceğiz"

Organize sanayi bölgeleri ile belediye arasında yapılan bazı anlaşmaların imzalanmadığı şikayetinden haberdar olduğunu belirten Altınok, "Gelir gelmez OSB'ler ile bu protokolleri yenileyeceğimiz gibi her türlü desteği de vereceğiz. Altyapı desteği, üstyapı desteği. Çalışanlarımız var. Bize deyin ki 'Buraya park yapın, spor tesisi yapın', biz de yapalım. Sanayimizin, ticaretimizin gelişmesi için elinizi, gövdenizi koyarak katma değer kazandırıyorsunuz siz. Tüccarlarımızın, çalışanlarımızın sonuna kadar yanında olacağız. Zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı olacağız. Ayrıca kurumlarda, bakanlıklarda olabilecek bütün işlerinizde Altınok bir nefer olacak. Biz üyeniz olacak. Biz de ticaretten geldiğimiz için bu önemli" diye konuştu.

Toplantı, Altınok'un konuşmasının ardından ASO Meclis üyelerinin Altınok ile yapacağı soru-cevap bölümü ile basına kapalı şekilde devam etti.