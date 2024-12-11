Asset GLI, Bursa'da Yeni Ofisini Hizmete Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asset GLI, Bursa'da Yeni Ofisini Hizmete Açtı

Asset GLI, Bursa\'da Yeni Ofisini Hizmete Açtı

Türk lojistik sektörünün öncü markalarından Asset Global Logistic Integration, Bursa'da yeni ofisini açarak yurt içindeki büyüme hamlelerine devam etti. CEO Uğur Tekin, Bursa'nın lojistikteki önemine vurgu yaptı.

11.12.2024 15:33  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk lojistik sektörünün öncü markalarından Asset Global Logistic Integration (Asset GLI), Bursa'da yeni ofisini hizmete açarak yurt içindeki büyüme hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

2003 yılında kurulan ve lojistik sektöründe küresel çapta önemli adımlar atan Asset GLI, Türkiye genelindeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun, Gaziantep ve Çanakkale Bölge Müdürlükleriyle sektörde güçlü bir ağ kuran şirket, 17 yıldır yer aldığı Bursa'da ciddi bir yatırım sürecini başlattı. Görkemli bir törenle gerçekleşen açılış, iş dünyasının ve bölge protokolünün yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Törende konuşan Asset GLI CEO'su Uğur Tekin, şirketin başarı hikayesini ve Bursa'nın lojistik sektöründeki önemini vurguladı. Tekin, "21 yıl önce küçük bir girişim olarak başladığımız bu yolda, bugün 500 kişilik dev bir ekiple azim ve kararlılığın hikayesini yazıyoruz. Türkiye'nin önde gelen holdingleri, otomotiv, kimya, teknoloji ve tekstil gibi sektörlerdeki markalara kadar geniş bir müşteri ağına ulaştık. Bursa, sanayi ve ihracat gücüyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri. 17 yıldır burada çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyoruz. Şimdi ise yatırımlarımızı artırarak, uluslararası taşımacılık ve e-ticaret lojistik alanında Bursa'da özel projeler hayata geçirmeye hazırlanıyoruz" dedi.

Asset GLI'nin Bursa yatırımlarının, yalnızca lojistik hizmetleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Tekin, e-ticaret lojistiği ve uluslararası taşımacılık alanlarında bölgedeki sanayi ve ticaretin potansiyelini daha da yukarıya taşıyacak projeler geliştirdiklerini ifade etti. Yakın zamanda duyurulması beklenen bu projelerin, Bursa'yı lojistik sektöründe daha stratejik bir konuma getirmesi bekleniliyor. Asset GLI, ilk yurt dışı yatırımını yaptığı Almanya'da depo ve dağıtım ağını genişletirken, Türkiye'deki hizmet ağıyla küresel standartlarda çözümler sunmayı hedefliyor. Bursa ofisinin büyütülmesiyle birlikte, bölgedeki lojistik ve Worldwide Express hizmetleri daha güçlü bir şekilde yürütülecek. Şirket, sanayi ve ihracatın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunarak Türkiye'nin lojistik altyapısını geliştirmeye katkı sağlamayı sürdürecek.

Öte yandan, açılış törenine; Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aydın, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, iş adamları, Asset GLI Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tekin ve Asset Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Gökhan Kosovalı katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, bursa, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asset GLI, Bursa'da Yeni Ofisini Hizmete Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
21:41 Manaj’dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım Manaj'dan VAR kayıtları açıklanır açıklanmaz ilginç paylaşım
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:26 ABD, Suriye’de PKKYPG’nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz ABD, Suriye'de PKK/YPG'nin arkasında durdu: Desteğe devam edeceğiz
21:10 Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad’ın komutanı yakalandı Sırf keyif olsun diye 41 kişiyi katleden Esad'ın komutanı yakalandı
20:36 İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi MHP’den kritik çağrı İsrail tehlikesi TBMM kürsüsünde gündeme getirildi! MHP'den kritik çağrı
20:20 AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz AK Partili Katırcıoğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 16:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Asset GLI, Bursa'da Yeni Ofisini Hizmete Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.