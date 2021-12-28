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ATO'dan Başkent'in sağlık turizmi için dünya ölçeğinde proje - Son Dakika

ATO'dan Başkent'in sağlık turizmi için dünya ölçeğinde proje

28.12.2021 12:14
ATO'dan Başkent'in sağlık turizmi için dünya ölçeğinde proje

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), Başkent'in sağlık turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkartarak, Türkiye'nin döviz gelirine katkı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu organizasyonunda hayata geçirdiği "Hizmet Sektörünün...

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), Başkent'in sağlık turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkartarak, Türkiye'nin döviz gelirine katkı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu organizasyonunda hayata geçirdiği "Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi"nin tanıtım toplantısı ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sağlık turizminin dünyanın son yıllarda çok önem verdiği bir turizm çeşidi olduğunu belirterek, "Dünya sağlık turizmi pazarı büyüklüğünün 100 milyar doları aştığı hatta ilgili sektörler de eklendiğinde 500 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor. Bu pazardan Başkentimizin en büyük payı alabilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Deniz ve sahil turizmi için gelen bir turistin kişi başına harcaması 800 dolar civarındayken sağlık turizmi için gelen bir turistin harcamasının 6 bin doları aştığını belirten Baran, Ankara'nın sağlık turizminin gelişimini destekleyecek birçok unsura sahip olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetleriyle, doktor sayısıyla, özel ve kamu hastaneleriyle Ankara'nın sağlık turizmi açısından dünyanın cazibe merkezi olabileceğini kaydeden Baran, sağlık sektörü için önemli olan medikal sektörü açısından da Ankara'nın en iddialı kentlerden biri olduğunu belirtti. Baran, "Bu alanda ülkedeki üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı Ankara'da gerçekleşiyor. Medikal sektöründe üretilen ürünlerden şehrimizin ve ülkemizin ihtiyacını karşıladığımız gibi yurtdışına da ihraç ediyoruz" dedi.

"Dünyanın en kıymetli termal suyu Ankara'da"

Ankara ve çevresinin termal kaynaklar açısından zengin kaynaklara sahip olduğunu kaydeden Baran, "Dünyadaki en kıymetli suyun Haymana'da olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturarak hem kendi vatandaşımıza hem de yabancı turistlere bunu anlatabilmeliyiz" dedi.

"Direkt uçuş sayısındaki artış, sağlık turistini de arttırır"

Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların sağlık turizminin gelişmesi açısından önemli olduğunu kaydeden ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası'nın Esenboğa'dan yurtdışına direkt uçuşların arttırılması ile ilgili büyük gayretleri olduğunu ifade etti. Baran, "Sağlık problemi olan insanların yurtdışından aktarmalı getirilmesi çok zor. Direkt uçuşlar ile birlikte Ankara'ya sağlık turizmi için gelen hasta sayılarında da önemli artışlar olacaktır" dedi.

"Projeyle Başkent'in sağlık turizmine katkı sağlayacağız"

HİSER Projesi ile Ankara'daki sağlık turizminin gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Baran, "Şehirdeki hizmet sektörünü geliştirerek, rekabet gücünü artırarak döviz kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje üç yıl sürecek. Proje kapsamına alınacak sağlık kuruluşları ve turizm acenteleri tespit edildi. Oluşturulan bu kümede yer alan kuruluşların geliştirilmesi için ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacak" dedi.

Baran, projenin yol haritasını oluşturacak söz konusu analizin ardından işletmelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarının hayata geçirileceğini dile getirerek, bu süreçte işletmelerin uluslararası arenada rekabet edebilir hale getirileceğini anlattı.

"Projelerde birlik içerisinde hareket edilmeli"

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ise Türkiye'nin her derde deva şifalı sulara sahip olduğunu belirterek, projelerde birlik içerisinde çalışma yürütülmesinin önemine değindi. Belediyeler ve sosyal grupların da projede yer alması gerektiğini kaydeden Deryal, "Hastaların tedavi süreci dışında şehirde gezebileceği, yemek yiyebileceği yerler olması ve daha gelmeden buraları tespit edebilmesi lazım. Bu şartlara uygun hale getirmeliyiz" diye konuştu.

"Yol haritası belirlenecek"

ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç da Ankara'yı her konuda öncü yapmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Yatak kapasitesi ve hekim sayısı açısından Ankara, ülkemizde ikinci sırada yer alıyor. Bu proje ile birlikte şehrimizin üstün olduğu alanlar tespit edilerek bir yol haritası çizilecek ve tanıtım faaliyetleri başlayacak" dedi.

"Sağlık turizmi katma değerli turizm gelirini arttırıyor"

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli de yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak sağlık turizmi alanında Türkiye genelinde yapılacak tüm faaliyetleri destekleme kararı aldıklarını belirterek, "Türkiye'de sağlık turizminin katma değerli turizm gelirlerinin artırılması bakımından en önemli kalem olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, çok sayıda ATO Meclis Üyesi ve sektör temsilcisi katıldı. - ANKARA

ATO'dan Başkent'in sağlık turizmi için dünya ölçeğinde proje
ATO'dan Başkent'in sağlık turizmi için dünya ölçeğinde proje
ATO'dan Başkent'in sağlık turizmi için dünya ölçeğinde proje
ATO'dan Başkent'in sağlık turizmi için dünya ölçeğinde proje
ATO'dan Başkent'in sağlık turizmi için dünya ölçeğinde proje

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Sağlık turizmi, Türkiye, Ankara, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan Başkent'in sağlık turizmi için dünya ölçeğinde proje - Son Dakika Ekonomi


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