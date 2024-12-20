ATSO 142. Yıl Ödül Töreni ve Serik Buluşması Gerçekleşti

Ekonomi

ATSO 142. Yıl Serik Ödül Töreni ve Üye Buluşması, Serik'te gerçekleşti. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Serik'in güçlü turizm ve tarım potansiyelini uluslararası bir marka haline getirmek için birlikte çalışacağız" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO 142. Yıl Serik Ödül Töreni ve Üye Buluşması kapsamında Serik'te ATSO üyesi iş insanlarıyla bir araya geldi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf Hacısüleyman, merhum Ali Bahar'ı anarak başladığı konuşmasında, "Bu yıl kendisini kaybettik ancak fikirleri, düşünceleri ve heyecanı bizlerle yaşamaya devam edecek. Bundan sonraki dönemi de Ali Bahar'ın anısına ve düşüncesine adadığımızı buradan tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

"Markalaşma stratejisi çok önemli"

Serik'in Antalya'nın tarım ve turizminde öncü ilçelerden biri olduğunu belirten Başkan Yusuf Hacısüleyman, Serik'in turizmdeki güçlü yapısına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Serik, sahip olduğu 82 bin yatak kapasiteli 114 tesisle Serik, 2024'ün ilk 11 ayında 1,9 milyon turist ağırlamıştır. Belek ve Kadriye gibi bölgeler, golf ve kongre turizminde uluslararası bir marka oldu. Serik uluslararası standartlara ulaştırma adına markalaşma stratejisi çok önemli. Bu çerçevede, ilçemizdeki ticari işletmeleri uluslararası standartlara yükseltmek, ürettiğimiz ürünleri daha iyi ambalajlayarak, paketleyerek pazarlama stratejilerimizi geliştirmek için çaba göstermeliyiz. Aynı zamanda, tarımda da çok başarılı bir ilçeyiz. Antalya'nın toplam tarımsal üretiminin yüzde 10-12'sini Serik olarak sağlıyoruz. Tarımsal ürünlerde markalaşma çalışmalarımızı hızlandırarak hem ulusal hem de uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olabiliriz. İhracat konusunda, özellikle Avrupa Birliği standartları ve Rusya'ya yönelik ihracatta yaşadığımız bazı zorlukları aşarak bu alanda da daha fazla başarı elde edeceğimize inanıyorum. Serik'teki halimizi daha işlevsel hale getirerek, küçük sanayi bölgemizi büyütüp yeni sanayi alanları oluşturmalıyız."

"İlçemizin kalkınması için birlikte çalışacağız"

65 bin üyesiyle ATSO ailesine en iyi hizmet vermek için çalıştıklarını ifade ederek devam eden Başkan Hacısüleyman, sözlerine şöyle devam etti:

" Türkiye'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en büyük dördüncü ticaret ve sanayi odası olarak sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Antalya'da yer alan merkez binamız her zaman hizmetinizde. İlçemizin ve ülkemizin kalkınması için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi biliyorum" diye konuştu.

"Yerel yönetimler iş dünyasıyla iş birliğinde olmalı"

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ise yerel yönetim olarak iş dünyası ile iş birliği içerisinde hareket ettiklerini kaydederek, "İlçemizde vergi bilinci yüksek iş insanlarımızı ödüllendirirken, sadece ekonomik başarılarını değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını yerine getirme çabalarını da takdir ediyoruz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için önemli adımlar atıyoruz. Bu süreçte iş dünyasının karşılaştığı zorlukları en aza indirmek adına çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz" dedi.

"İş dünyasının sorunlarını çözmek için çalışıyoruz"

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin de, "Kaymakamlık ve kamu kurumları olarak iş dünyasının karşılaştığı sorunları çözmek, yanınızda olmak ve üretimi desteklemek için çalışıyoruz. Üretim kutsal bir iştir. Sizler, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlarken aynı zamanda sosyal bağları güçlendiriyor, paylaşım kültürünü yüceltiyorsunuz. Deprem döneminde halkımızın yardımlaşma ruhunu yakından gördük ve bu süreçte sizlerin de büyük desteklerini hissettik. Son olarak, kısa bir süre önce kaybettiğimiz ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Tören, ATSO 142. Yıl Serik Ödül Töreni ve Üye Buluşması'nda, Serik İlçesi Ticari Kazanç 2022- 2023 yılları Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi ile 2022 ve 2023 Serik İlçesi Vergi Rekortmenleri kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdimiyle devam etti. - ANTALYA