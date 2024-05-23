ATSO Heyeti, KazanForum 2024\'te Türkiye\'nin Temsilini Başarıyla Gerçekleştirdi

Ekonomi

ATSO heyeti, Türkiye'nin temsilini Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu KazanForum 2024'de başarıyla gerçekleştirdi. Heyet, Rusya-İslam Dünyası teması altında gerçekleşen forumda, iş birlikleri ve anlaşmaların imzalanmasına öncülük etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Sayman Üye Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Öz, Yusuf Hacısüleyman, Mustafa Yayla, Özgür Karagöz, Mehmet Dikmen, Hüseyin Sarı ve Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu KazanForum 2024'e katılarak Türk firmaların stantlarını ziyaret etti. Heyete Türkiye Cumhuriyeti Tataristan Başkonsolosu Uğur Yılmaz ve Kazan Ticaret Ataşesi Murat Sözbir eşlik etti.

Türk Pavilyonunda stant ziyaretleri

Uluslararası Ekonomi Forumu, "Rusya-İslam Dünyası" temasıyla düzenlenerek İslam dünyasının ekonomi ve finans alanında önde gelen uzmanları buluşturdu. Geçtiğimiz yıl 57 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeden 16 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan KazanForum, Rusya'nın en önemli uluslararası ekonomi etkinliklerinden biri olarak görülüyor. ATSO Heyeti, KazanForum 2024 bünyesinde 'Medical Halal Tourism' (İslami hassasiyetlere dayalı sağlık turizmi forum expoya) katılarak iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. ATSO heyeti Türk firmaların stant açarak ürünlerini sergilediği, Türk pavilyonunu ziyaret etti. Burada firma yetkilileriyle görüşüp ürünler hakkında bilgi aldı. Aynı zamanda forumda bulunan İslam ülkelerinin stantlarını da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.

"İş birlikleri için altyapı oluşturuldu"

Forumun ana konuları arasında İslami finans, yatırım, sanayi, lojistik, turizm, teknoloji, uluslararası iş birliği, diplomasi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, tıp ve spor gibi konuların yer aldığını belirten ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, "Heyetimiz ile bugün KazanForum2024'te 'Russia Halal Expo' iş fuarını ziyaret ettik. Burada İİT üyesi ülkeler helal ürünler, hizmetler, yatırımlar ve altyapı projelerini anlattı. Aralarında Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Kazakistan, İran ve Senegal gibi ülke temsilcileriyle görüşerek üyelerimiz ve Antalya'mız adına girişimlerde bulunarak, iş birliğinin altyapısını oluşturduk. Buradan çok verimli sonuçlar aldık" dedi.

"İkili iş birliği anlaşması imzalandı"

ATSO heyeti, Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shamil R. Ageev ile bir araya gelerek 'İkili İşbirliği Anlaşması' imzaladı. ATSO ve Tataristan TSO arasında benzer heyet ziyaretlerinin daha sık düzenlenmesi gerektiğini ve iş birliğinin artırılması üzerine çaba koyduklarını belirten Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, "Üyelerimizi temsilen sizlerle burada iş birliği anlaşması imzalamak mutluluk verici. Bugünden sonra Tataristan'da yaşayan iş insanlarıyla aktif iletişimimizi sürdürmek hedefimiz. Üyelerimiz ve yaşadığımız şehirlere katma değer katan projeler oluşturmak ve hayata geçirmek için ATSO yönetimi olarak gerekli girişimlerde bulunduk. Ülkemizin Tataristan'a olan 3 milyar dolara yakın ticaret hacmini en üste taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Tataristan'da iş fırsatları"

Türkiye Cumhuriyeti Tataristan Başkonsolosu Uğur Yılmaz ile bir araya gelen ATSO heyeti, Tataristan Özerk Cumhuriyeti ve Başkenti Kazan ekonomisi ile iş dünyasının ihtiyaçları hakkında bilgi aldılar. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Tataristan Başkonsolosu Uğur Yılmaz, "Tataristan iş odaklı yatırımlar için çok doğru bir yer. Endüstriyel üretim otelcilik, sağlık ve hizmet sektöründen Türkiye'den daha fazla destek bekliyorlar" dedi. Başkan Yardımcısı Göksu, "Antalya turizm, tarım, hizmet sektörü ve sanayi olarak güçlü bir yapıya sahip. Burada olma amacımız üyelerimizin ticaretine ve potansiyellerine yeni pazarlar kazandırmak" diye konuştu.

Tataristan Cumhuriyeti'nin önemli şehirlerinden birisi olan Innopolis'i de ziyaret eden ATSO heyeti, 24 Aralık 2012 tarihinde bir teknoloji parkı olarak kurulan ve 2014 yılında şehir statüsü alan Innopolis'te incelemelerde bulunarak, Innopolis Üniversitesi'ni de ziyaret etti ve ekonomi bölgesi sunumuna katıldı. Şehrin yapısı hakkında 3D sunum yapan Innopolis Genel Direktörü Oleg Protopopov, çalışmaları anlattı. Sunumun ardından konuşan Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Innopolis şehrinin dünya çapında tanınan bir teknoloji ve inovasyon merkezi olarak bilindiğini belirterek, "Innopolis sadece bir teknoloji şehri değil, aynı zamanda bir fikir ve ilham merkezidir" dedi. ATSO olarak Innopolis'in başarısını titizlikle takip ettiklerini kaydeden Göksu, "Yakaladığınız başarı, iş birliği ve yenilikçi çözümlere verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak bizim için ayrıca anlamlıdır. ATSO olarak dijital dönüşüme ve inovasyona büyük önem veriyoruz. Türkiye'de bulunan oda ve borsalar içerisinde bir ilki gerçekleştirerek Odamızın Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne alınmasını sağlayacak Uydu Kuluçka Merkezi kurulması yönünde çalışma yürütüyoruz. Kurulacak merkezimizde faaliyet yürütecek firmalarımız ileri teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli ürün üretimi çalışmalarında bizlerden eğitim, danışmanlık ve mentorluk desteği almak ile birlikte, teşvik ve desteklerden de faydalanabilecekler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA