Ayakkabı Fuarı Antalya'da Başladı

Ekonomi

Bu yıl 17'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Saraciye ve Moda Fuarı, yerli firmalar ile yabancı alıcıları Antalya'da buluşturdu.

EKS Fuarcılık ve Ata Fuarcılık organizasyonuyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuarda 50 Türk ayakkabı üreticisi firma, ürünlerini sergiledi.

Fuara, Arnavutluk, Azerbaycan, ABD, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan, Ukrayna başta olmak üzere 40 ülkeden 450 yabancı alıcı katıldı.

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine, fuarın ayakkabı ihracatına yadsınamayacak derecede katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hacme ulaşan ayakkabı endüstrisinin, yıllık 550 milyon çiftle Avrupa'nın en büyük üretim kapasitesine sahip olduğunu aktaran Demir, "Sektörde 10 ayda 1 milyar dolara yaklaşan ihracat gerçekleşti. Yıl sonunda 1,2 milyar dolarla yılı kapatmayı öngörüyoruz. Fuara gelen ziyaretçiler önemli alıcılar. Fuarın ihracata yaklaşık 180 milyon dolarlık katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin ayakkabı sektöründe dünya pazarında iyi bir konumda olduğunu dile getiren Demir, "En önemli pazarlarımız Rusya ve Ukrayna. Ancak bu iki ülke arasında bir savaş var. Bir yandan buralara satış yapıyoruz, bir yandan da pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Avrupa, Orta Doğu, Balkan ülkelerinde de geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz." diye konuştu.

Fuar, 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.