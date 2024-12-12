Aydem Enerji ile Sürdürülebilirlik Elçileri Yetişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aydem Enerji ile Sürdürülebilirlik Elçileri Yetişiyor

Aydem Enerji, Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle Ege'de öğrenci ve öğretmenlere sürdürülebilirlik eğitimi verdi.

12.12.2024 14:16
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Aydem Enerji'nin elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Türkiye'nin sürdürülebilirlik elçilerini yetiştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yaşar Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen "Enerjinle Gelecek Senin: Sürdürülebilirlik Elçileri" projesi kapsamında Ege Bölgesi'ndeki meslek liselerinden seçilen 20 öğrenci ve 10 öğretmen, İzmir'de düzenlenen kampta buluştu.

Katılımcılar, beş gün süren kampta enerji verimliliği, yeşil enerji, çevre koruma, atık yönetimi ve akıllı şehir planlaması gibi konularda eğitimler aldı. Gençler, liderlik, problem çözme ve ekip çalışması becerilerini geliştirmeye yönelik interaktif çalışmaların yanı sıra çözüm odaklı tasarım atölyelerinde buluştu.

Ayrıca, katılımcılar İzmir Jeotermal Enerji işletmesini ziyaret ederek, deneyimlerini artırdı. Kamp boyunca öğretmenler de duygusal zeka, mentorluk becerileri, gönüllülük çalışmaları, sosyal girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine düzenlenen özel oturumlara katıldı.

Proje her yıl kapsamını genişleterek büyüyor

Söz konusu proje, gelecek yıl "Elçiler Sahnede" fazıyla devam edecek. Program kapsamında öğrenciler, sürdürülebilir akıllı şehirlere yönelik projeler geliştirerek, topluluk bilinci oluşturmaya ve çevre farkındalığı yaratmaya odaklanacak.

"Enerjinle Gelecek Senin" projesi, 2022'de İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Aydın'da ilköğretim öğrencilerinde enerji tasarrufu ve sürdürülebilir şehirler konularında farkındalık yaratmak hedefiyle başladı. Geçen yıl daha çok çocuğa ulaşmayı amaçlayan projede, Samsun, Bursa, Ankara ve Diyarbakır'da da eğitimler verilmişti.

Özellikle dezavantajlı okullarda düzenlenen bilim seanslarıyla öğrencilerin geleceğin akıllı şehirleri ve sürdürülebilirlik konularında bilinç kazanmaları amaçlandı. Hayata geçtiği her ilde büyük ilgi gören proje, bu yıl Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle lise öğrencilerini ve öğretmenleri kapsayacak şekilde genişleyerek, hedeflerini büyüttü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aydem Enerji ile Sürdürülebilirlik Elçileri Yetişiyor - Son Dakika

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