Aydın\'da dijital dönüşüme dikkat çekildi

Ekonomi

Sekizincisi Aydın'da gerçekleştirilen Akıllı Kobi Aydın Dijital Dönüşüm Konferansı'nda işletmelerin dijitalleşme süreci masaya yatırılırken, projeye destek sağlayan Aydın'daki 9 oda ve borsa temsilcileri ise oluşturdukları birlikte hareket etme kültürü ile Türkiye'ye örnek oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde ülke genelinde gerçekleştirilen Akıllı Kobi konferanslarının 8.'sine Aydın ev sahipliği yaptı. Aydın Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde il genelindeki 9 oda ve borsanın desteğiyle gerçekleştirilen Akıllı Kobi Aydın Dijital Dönüşüm Konferansı'nda işletmelerin dijital dönüşüm sürecine dikkat çekildi. Küresel ekonomide dijitalleşme sürecinin ihtiyaçtan ziyade artık bir gereklilik haline geldiğine dikkat çekilen konferansta Aydınlı Kobi ve işletmelerin dijitalleşme yolunda izleyecekleri yollar anlatıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara akıllı kobi ve dijital dönüşüm konularında bilgilendirme yapıldı. İşletmelerin dijitalleşme sürecine ayak uydurmasının önemine vurgu yapılan konferansa destek olan Aydın'daki 9 oda ve borsa temsilcileri ise oluşturdukları birlikte hareket etme kültürü ile Türkiye'ye örnek oldu.

"Dijitalleşme sanayinin her alanına nüfuz eden bir süreçtir"

Türkiye'nin dijital dönüşüm seferberliğinin bir milat niteliğinde olduğuna dikkat çeken Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş; "Dijitalleşme son yıllarda sadece bir trend ya da lükse değil iş dünyası için hayati bir gereklilik haline gelmiştir. Dijital dönüşüm sürecinde kobilerimizin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyümelerini sağlamak kritik bir öneme sahiptir. Pandemi süreci bize bir kez daha gösterdi ki, teknolojiye yapılan yatırımlar dijital araçların etkin kullanımı, inovasyon kültürü şirketlerin yalnızca büyümesine değil aynı zamanda kriz dönemlerinde ayakta kalabilmelerini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Aydın Sanayi Odası olarak üyelerimizin küresel gücünü arttırmak, teknolojik gelişmelere uyumlarını sağlamak için dijital dönüşüm sürecinde onları en iyi şekilde desteklemek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu bağlamda TOBB çatısı altında başlatılan Türkiye'nin dijital dönüşüm seferberliği girişimi sanayi ve ticaret dünyamız için bir milat niteliğindedir. Dijitalleşme sanayinin her alanına nüfuz eden bir süreçtir. Aydın Sanayi Odası olarak dijital dönüşümün bölgedeki sanayi ve ticaret hayatının sürdürülebilir hayatın bir parçası haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

"Dijitalleşme, maliyeti azaltırken, rekabet gücünü de arttırır"

Küresel ekonomide ayakta kalmak için teknolojinin en etkin şekilde kullanması gerektiğini altını çizen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da, "Günümüzde dijital dönüşüm sadece büyük ölçekli şirketler için değil kobiler yani küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için de zorunlu hale gelmiştir. Rekabetin giderek yoğunlaştığı küresel ekonomide ayakta kalmak için teknolojiyi en etkin şekilde kullanmamız gerekmektedir. Teknolojideki hızlı değişim ve gelişim özel sektör özelinde büyük bir dönüşüm oluştururken, bu süreçten en çok etkilenen de başta kobiler olmaktadır. Bu doğrultuda kobilerin dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına çözümler sunmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde kobilerle teknoloji tedarikçilerinin buluşturan Akıllı Kobi platformu devreye alınmıştır. Dijitalleşme işletmelerin maliyetlerini azaltırken, rekabet gücünü de artırmakta ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirmektedir. Bugün burada dijital dönüşüm süreçlerini daha yakından inceleyerek bölgemizin ve işletmelerimizin dijital dönüşümde nasıl ilerleyeceklerini konuşacağız. Tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, konferansın verimli geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Dijitalleşmenin kenarında köşesinde değil tam göbeğinde olmak zorundayız"

Dijitalleşmeye ayak uyduramayan tüm işletmelerin eleneceğine dikkat çekerek çağa ayak uydurmanın önemine vurgu yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ise "9 oda ve borsamızın birlikte hareket etme kültürünü Türkiye'ye örnek olacak şekilde yürüttüklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aydın odaları olarak bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Sadece salon olarak bizim odamızı kullanıyoruz. TOBB olarak Türkiye'deki tüm kobilerin, şirketlerin üyesi olan en büyük sivil yapılanmayız. Bu yapılanmanın en temel görevi üyesinin hak ve menfaatlerini korumak, onun ticari gelişimiyle birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamak. O nedenle üyesinin sorunlarının olduğu her yerde biz varız. Üyesini çözümü olacağı her yerde de biz olacağız. Bu vizyonla Türkiye'de bugün 8.'si gerçekleşen ve 8. il olarak Aydın'da bu organizasyonu hayata geçiriyoruz. Ben hep söylüyorum, Aydın'a sanayi kenti deseniz sırıtmaz, tarım, turizm, enerji, eğitim kenti deseniz sırıtmaz. Aklınıza gelen her anlamda potansiyeli çok yüksek bir kentteyiz. Peki, bu kentin dijitalleşmesi, çağa ayak uydurması hatta sonrasında çağın ötesine geçebilmesi lazım ki, katma değer oluştursun ve kazanç elde etsin. Gündem artık bu saatten sonra tamamen dijitalleşme üzerine, e-ticaretin, e-ihracatın dışında kalan ya da kendi mekanizmalarında dijitalleşmeden uzak kalmış tüm işletmeler, tüm olgular sadece ticari anlamda değil aklımıza gelebilecek her anlamda artık elenecek. Bu çok net. Bu artık ihtiyaç olmaktan öteye zaruret haline gelmiştir. O nedenle dijitalleşmenin kenarında köşesinde değil tam göbeğinde olmak zorundayız. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından akıllı kobi ve dijital dönüşüm üzerine söyleşiler gerçekleştirildi. Soru cevap kısmının ardından konferans sonunda kısa bir bilgi yarışması düzenlendi.

Programa Aydın'daki oda ve borsaların temsilcilerinin yanı sıra Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, işletmeler, kobiler ile kurum müdürleri de katıldı. - AYDIN