Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor

Aydın\'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor

Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan halk arasında kedirgen ve sarmaşık denen otlar işsizlerin umudu oluyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle kıt olduğu için bağının fiyatı 100 TL'ye kadar yükselen sarmaşık otları garibanın cüzdanını zenginin ise sofralarını süslüyor. Oldukça şifalı olduğu belirtilen otlar, en fazla Aydın, İzmir, Muğla ve Manisa illerinde rağbet görüyor.

07.04.2025 16:37
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Bahar aylarında dağlarda kendiliğinden yetişen, halk arasında 'kedirgen' ve 'sarmaşık otu' olarak bilinen otlar, işsizlerin umudu oldu. Son yıllarda özellikle Kıyı Ege illerinde tüketimi oldukça artan ve doğal olduğu için 'sağlıklı bir gıda' olarak bilinen sarmaşıklar köylerde yaşayan garibanların yüzünü güldürüyor. Aydın'da her bahar sezonunda sarmaşık otları dağlardan binlerce bağ toplanıp şehirlerde tüketime sunuluyor.

Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor

BİNLERCE KİŞİ EKMEK YİYOR

Aydın ve çevresinde çocukluğundan bu yana sezonunda sarmaşıkları toplayıp şehir merkezlerindeki manavlara satan Ramazan Çapar, bölgenin bu otu sayesinde binlerce kişinin ekmek yediğini belirtti. "Aydın'ın nimeti" olarak isimlendirdiği bu otlar sayesinde yediden yetmişe ihtiyacı olan herkesin para kazandığını belirten Çapar, "Bu yıl kuraklık nedeniyle Ramazan Bayramı'na kadar sarmaşık kıt idi. Bu nedenle bağının fiyatı tüketiciye 100 TL'ye kadar ulaştı. Çok şükür 5 gündür Ege Bölgesi yağışlı. Önümüzdeki günlerde sarmaşıkların bolca çıkacağını umuyoruz. Bollaşınca fiyatı düşer ama daha çok toplanabildiği için herkesin kazancı da artar" ifadelerini kullandı.

Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor

"EMEK DIŞINDA HİÇBİR MALİYETİ YOK"

Aydın'ın Germencik ilçesi ile Nazilli İlçesi dahil bu arada kalan havzada dağlarda her bahar mevsimi kendiliğinden yetişen bu otların mevsimin durumuna göre 2-3 aylık bir ömrü olduğunu belirten Ramazan Çapar, şu ifadeleri kullandı: "Germencik'in Efeler, Köşk, Sultanhisar, Koçarlı, Nazilli'nin köylerinde sağlığı ve vakti müsait olan pek çok kişi sezonunda her gün sarmaşık toplar. Bağ yapılarak satışa sunulan bu otlar her gün toptancılar tarafından köylerden toplanıp şehir merkezlerinde satışa sunuluyor. Toplarken verilen emek dışında hiçbir maliyeti olmayan sarmaşık toplayana para, yiyene şifa kazandırır."

Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Işıklı:
    Aydın,da ot ve sebzeyi seven bedavadan hayatını sürdürür.çok şükür şahane bir yerde yaşıyoruz. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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