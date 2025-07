Bakan Bayraktar: Enerjide Bağımsızlık, Ekonomide Bağımsızlık Demektir

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15 Temmuz gecesi gösterilen milli mücadele gibi enerjide de bir bağımsızlık mücadelesi verdiklerini belirterek, "Türkiye enerjide bağımsız olduğu zaman ekonomide de bağımsız olacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlıkta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Bayraktar, 15 Temmuz gecesi ülkenin bağımsızlık yolunda çok önemli bir engeli aştığını belirterek "Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayet ortaya koydu ve milletimiz onun etrafında kenetlenmek suretiyle bunun üstesinden geldi." dedi.

'TÜRKİYE, ENERJİDE BAĞIMSIZ OLDUĞU ZAMAN EKONOMİDE DE BAĞIMSIZ OLACAK'

15 Temmuz gecesi gösterilen milli mücadele gibi enerjide de bir bağımsızlık mücadelesi verdiklerini belirten Bayraktar, "Türkiye, enerjide bağımsız olduğu zaman ekonomide de bağımsız olacak, ekonomide bağımsız olduğu kadar ekonomisi güçlü olacak. Bu şekilde de daha büyük ve daha güçlü bir ülke olacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, enerjide tam bağımsız bir ülke olmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Türkiye, bir dönem adı terörle anılan Gabar'da, Sakarya Gaz sahasında Karadeniz'in derinliklerinde, kendi petrolünü ve doğal gazını üretir hale geldi. Artık dünyanın her yerinde operasyon yapan bir ülkemiz var. Libya'dan Somali'ye, Nijer'e, Pakistan'a, Azerbaycan'a, Rusya'ya, Irak'a kadar her yerde ülkemizi bağımsız kılacak adımları kararlılıkla atıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bayraktar, bugün de terör meselesi ile alakalı çok tarihi bir adım atıldığını söyleyerek, "İnşallah bunun devamı da gelecek ve Türkiye, bu terör belasından kurtulduğunda çok daha büyük ve çok daha güçlü bir ülke olma noktasında ilerleyecek" dedi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bayraktar, enerji şehitlerini de andı. Bayraktar, şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik, şehit öğretmen Aybüke Yalçın ile Bakanlık personeli Bülent Sadioğlu ve Mehmet İrfan Güler'in isimlerinin Gabar'daki petrol sahalarında yaşatıldığını söyledi. Bakan Bayraktar, daha sonra 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.