Bakan Bolat: "Hizmet ihracatı hedefi 121 milyar dolar"

"Bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacağız"

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacağız. Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyar liralık desteğimiz ihracatçılarımıza sunulacak" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Kümelenme Konferansı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Konferans, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç'in katılımıyla gerçekleşti. Konferans kapsamında, altı ayrı başlıkta başarılı bulunan projeler ödüllendirildi. En iyi ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, ticaret heyeti ve alım heyeti kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Bolat, ihracatın döviz ihtiyacını ve dış borçlanma ihtiyacını azaltmak anlamına geldiğine dikkat çekti. Bolat, "O nedenle biz ihracata çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız her daim ihracatın önemini vurgulamıştır ve sürekli daha büyük hedeflere koşmamız için AK Parti hükümetleri döneminde çok büyük çalışmaları desteklemişlerdir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak ihracatçılarla birlikte hareket ettiklerini, bir takım gibi çalışıldığını aktaran Bolat, "Bu açıdan sorunları beraber gözlüyoruz ve Ticaret Bakanlığı olarak planları, projeleri, hazırlıyoruz. Destek programlarını hazırlıyoruz. İhracatçılarımızı tanıtıyoruz. Onlarla birlikte dünya pazarlarına açılma ve yeni pazar imkanları bulma noktasında birlikte çalışıyoruz. Adeta etle tırnak gibi birlikte görev yapan bir takım oyuncularıyız" diye konuştu.

Mal ve hizmet ihracatına ilişkin bilgi veren Bakan Bolat, "Geçen yıl 377 milyar dolar toplam mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Mal ihracatçılarımız yaklaşık 262 milyar dolar katkı yaptı. Hizmet ihracatçılarımız da 115 milyar dolar katkı yaptı" dedi.

"Hizmet ihracatı hedefi 121 milyar dolar"

Bu senenin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefi koyduğunu hatırlatan Bolat, "Bunun için de hizmet ihracatı hedefimiz 121 milyar dolar, bunu da başaracağız. Ancak bunları konuşurken kafamızı da kuma gömmemeliyiz. Dünyada, bölgemizde, etrafımızda olan bitenleri hep birlikte görüyoruz ve anlık yaşıyoruz. İsrail'in önce Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'daki saldırgan tutumu ve on binlerce kişiyi katletmesi, soykırım uygulaması ve giderek pervasızlaşması, daha sonra da İran'a 13 Haziran günü saldırması, yaklaşık on günlük bir savaş halinden sonra bugün ateşkes ilan edildi. İki taraf da ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Sabah uyandığımızda sevindirici bir haber olarak karşılaştık. Başta altın ve petrol fiyatlarında ciddi bir geriye düşüş oldu. Bu anlamda şunu da görmemiz lazım" açıklamalarında bulundu.

Her an her şeyin olabileceği bir coğrafyada, bir dünya şartları içinde olunduğunu ifade eden Bolat, "Kuzeyimizde 3,5 yıldır devam eden sıcak savaş 2 milyon insana ve 100 milyarlarca dolarlık kayba ve ülkelerin, şehirlerin fiziki yıkımına yol açtı. Doğumuzda savaş oldu, batımızda savaş oldu, güneyimizde oluyor, iç savaşlar oluyor. Böyle bir coğrafyanın tam merkezinde, tam ortasında Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22,5 senedir Allah'a şükürler olsun ki ülkemizde terör belasını da yenmiş olarak, iç huzuru sağlamış olarak ekonomide 6 kat milli gelirimizi büyütmüş olarak dolar bazında ve ihracatımızı 7,5 kat büyütmüş olarak biz emin adımlarla yola devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacağız"

Bakan Bolat, "Bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacağız. Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyar liralık desteğimiz ihracatçılarımıza sunulacak. Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyarlık desteklerimiz bütün ihracatçılarımıza destek için sunulacak. Hizmet ihracat desteklerimizle alakalı program hazırladık. Pazara giriş, fuar alanı yapımı, yurt dışı lojistik dağıtım ağlarını da prefinansman protokollerine dahil ettik. Biz sadece doğrudan destekler vermiyoruz, ihracatçılarımızın finansmana ulaşımını kolaylaştırmak için de prefinansman imkanları sunmaya yönelik projeler hazırlıyoruz" sözlerini ifade etti.

HİSER Projesi ihracatçılara finansal katkının ötesinde bir kümelenme projesi olduğuna dikkat çeken Bolat, projenin sektörel işbirliğini teşvik ettiğini ve ortak hareket etme kültürünü geliştiren stratejik bir program olduğunu söyledi.

HİSER Projesinin eğitimler, danışma hizmetleri, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin yanında toplu tanıtım faaliyetleri gibi unsurlarla desteklendiğini ifade eden Bolat, "Projenin, yurt dışındaki muhataplarla yapılacak görüşmelerde çok önemli etkiler yaptığını gördük. Bu yüzden projemize destekleri artırdık. Herkesin bu tecrübelerden faydalanması için bugün bu konferansını düzenlemekteyiz. Bizim hizmetler sektörüne verdiğimiz desteklerin 10'uncu yıldönümündeyiz" dedi.

"HİSER Projelerinde yaklaşık bine yakın firma yararlandı"

HİSER Projelerinde yaklaşık bine yakın firmanın yararlandığını ifade eden Bakan Bolat, "115 milyar dolarlık ihracat bu performansla alakalıdır. HİSER, ihracat ile ilk kez tanışan işletmeleri küresel marka haline getirmek için de desteklemektedir. İhracata hazırlık süreci açısından HİSER Projesi çok iyi bir başlangıç platformudur, hizmet ihracatı ailesine katılacaklara tavsiye ediyoruz. Bütün destek programlarımız ihracatçılarımızın hizmetindedir. Bu yıla 77 eylemden oluşan ihracat eylem programı ile başladık, bunları tanıttık" şeklinde konuştu.

Bolat, "Hizmet ve mal ihracatına yönelik programlarımız var. Finansman konusunda Eximbank üzerinden piyasa maliyetlerinin yarısı kadar maliyetle finansmana ulaşım imkanları sunuyoruz. Vergi indirimi dahil birçok kalemlerde önemli destekler var. Bu hafta MB yeni bir desteği daha yayınladı, talebimiz üzerine. HİSER Projesi kapsamında yapılan 43 projeyi çok değerli buluyoruz. Bunların devam etmesini diliyoruz. Bugün 6 projeyi ödüllendiriyoruz" dedi.