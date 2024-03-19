Bakan Göktaş: "Son 22 yılda kadın istihdamını yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıkardık" - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Göktaş: "Son 22 yılda kadın istihdamını yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıkardık"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da yaptığı ziyaretlerde kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi konularında yeni çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, son 22 yılda kadın istihdamının yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıktığını belirtti ve kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

19.03.2024 00:51  Güncelleme: 00:53
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Bakan Göktaş: "Son 22 yılda kadın istihdamını yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıkardık"

"Kadın kooperatiflerimizi güçlendirme, markalaşma, satış ve pazarlama süreçlerine yönelik yeni çalışmalar başlatıyoruz"

BURSA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Şehit yakınları ve gazilerle iftar yapan Bakan Göktaş, daha sonra Bursa'daki kadın kooperatifleri temsilcileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Göktaş, "Çalışma hayatında kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması ile kadın istihdamının arttırılması amacıyla güçlü politikalar hayata geçirdik. Son 22 yılda attığımız adımlarla kadınlarımızın iş gücüne katılım oranlarının yüzde 28'den yüzde 36'ya, kadın istihdamı ise yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen şehit yakınları ve gaziler ile birlikte iftar programına katılan Bakan Göktaş, daha sonra Bursa'daki kadın kooperatifleri temsilcileri ile buluştu. Mevcut kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve markalaşması için yeni bir çalışma başlattıklarını müjdeleyen Bakan Göktaş, "Mevcut kadın kooperatiflerimizi güçlendirme, markalaşma, satış ve pazarlama süreçlerine yönelik yeni çalışmalar başlatıyoruz. Bunun da müjdesini burada vermek istiyorum. Kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri daha geniş pazarlara ulaştırabilmeleri için desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

"Son 22 yılda kadın istihdamını yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıkardık"

Kadın erkek eşitliği çerçevesinde kadınların iş gücüne katılması ve istihdamı için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Ülkemizin kalkınmasında ve büyümesinde kadınların ekonomik anlamda sağlayacağı katkının çok büyük olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda kadınların her anlamda görünür olmasına, karar mekanizmalarında daha fazla yer almaları için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadın haklarının korunması ve refahın arttırılmasına yönelik önemli atılımlar gerçekleştirdik. Çalışma hayatında kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması ile kadın istihdamının arttırılması amacıyla güçlü politikalar hayata geçirdik. Son 22 yılda attığımız adımlarla kadınlarımızın iş gücüne katılım oranlarının yüzde 28'den yüzde 36'ya, kadın istihdamı ise yüzde 25,3'den yüzde 31,4'e çıkardık. 12'nci kalkınma planımızda 2028 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranının ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun için çok çalışmamız lazım. Dijital ve yeşil dönüşüm ile değişen iş gücü piyasasında kadınların tam, eşit, güvenceli ve etkin katılımlarını arttıracağız. Kadınların beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri için özel programlarla girişimcilik, finansal okuryazarlık ve kooperatifçilik gibi alanlarda faaliyetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Bu hedefimiz doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya ve özellikle kadın girişimciliği desteklemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede 0-3 yaş arası çocuklara yönelik mahalle odaklı kreş modeli ile bakım ve eğitim hizmetleri veren kurumların yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz. Ülke genelinde yaygınlaştıracağımız bu model ile kadınların ev ve iş arasında bir tercih yapmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bin 12 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk"

Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen çalıştay ve eğitim programları ile bin 12 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleri ile kadınların ekonomik destek, teşvik ve başvuru mekanizmalarına kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu seminerler ile 2018 yılından bu yana 751 bin kadına destek olduk. Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği içerisinde kadın kooperatifleri güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Bu programı geçtiğimiz ekim ayında bir 5 yıl daha uzattık. 81 ilimizde düzenlediğimiz 907 çalıştay ve eğitim programı ile 437 kadın kooperatifi ile 45 bin kişiye ulaştık. Bugün itibariyle 40'ı Bursa'da olmak üzere bin 12 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Bunun yanı sıra her bir bölgemizde şehirlerimizin yöneticileri ile bir araya gelerek kadın kooperatifleri bölgesel buluşmaları gerçekleştirdik. Bu buluşmalar vesilesi ile farklı bölgelerden 3 bin 522 kadın ile bir araya geldik. Bugün 30 ilimizde kadın kooperatifleri kurulması ve yaygınlaştırılması için bir proje yürütüyoruz. Bu çerçevede kooperatif kurma ve kooperatife katılma potansiyeli olan kadınlara iş birliği ve geliştirme çalışmalarına destek oluyoruz. Bu zamana kadar proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı eğitim ve faaliyetlerle 10 bin 13 kişiye ulaştık. Mevcut kadın kooperatiflerimizi güçlendirme, markalaşma, satış ve pazarlama süreçlerine yönelik yeni çalışmalar başlatıyoruz. Bunun da müjdesini burada vermek istiyorum. Kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünleri daha geniş pazarlara ulaştırabilmeleri için desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş: "Son 22 yılda kadın istihdamını yüzde 25,3\'ten yüzde 31,4\'e çıkardık"
Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Göktaş: 'Son 22 yılda kadın istihdamını yüzde 25,3'ten yüzde 31,4'e çıkardık' - Son Dakika

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