Bakan Işıkhan: Toplu sözleşme süreci ağustos ayının sonunda tamamlanacak - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Toplu sözleşme süreci ağustos ayının sonunda tamamlanacak

Son Güncelleme: 12.08.2023 21:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta kamu emekçilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattıklarını hatırlatarak, "Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik" dedi.

ÇORUM'DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Buluşmaları" etkinlikleri çerçevesinde Çorum'a geldi. İlk olarak Çorum Valiliği'ni ziyaret Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Işıkhan, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME SÜRCEİNİ BAŞLATTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin desteği ve duasıyla, il ve ilçe teşkilatlarının azimli çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı'na birlikte yürüyeceklerini dile getiren Işıkhan, "Yolun başında bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık.

"AĞUSTOS'UN SONUNDA TAMAMLANACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik.

"HİÇBİR ZAMAN KULAKLARIMIZI KAPATMADIK"

Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle, aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz. Yerel yöneticilerimizle, vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla, başkanlarımız ve milletvekillerimizle daha çok bir araya gelerek, onları daha çok dinleme fırsatı bulacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Vedat Işıkhan, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: Toplu sözleşme süreci ağustos ayının sonunda tamamlanacak - Son Dakika


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