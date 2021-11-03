- Bakan Karaismailoğlu: "2021 yılında toplam 352 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Siyasi hesapları uğruna milli bağımsızlığımıza karşı duranlarla işimiz olmaz, iş birliğimiz olmaz"

"Başkaları gibi 'Kar yağdı, buradan araç geçmez.' bahanesinin arkasına saklanmadık"

"Kurumumuz 5 bin 297 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 456 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale getirilmiştir"

"Çalışmalarımız yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezinde 12 bin 645 personel ile sürüyor"

"Kameralar vasıtası ile Genel Müdürlükten ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumu her daim izleniyor"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğünün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattıklarını belirterek, "2021 yılında 240 milyon lira bedel ile 317'si makine ve ekipmanlı makine, 35'i ekipman ve 1'i de geniş alan telsiz sistemi olmak üzere, toplam 352 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde (KGM), 2021-2022 Karla Mücadele Sezonuna Hazırlık ve Yol Bakım Araçlarının Hizmete Alım Töreni'ne katıldı. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törende konuşan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün filosunu güçlendirerek çetin kış şartlarında vatandaşların sevdiklerin ayrı kalmaması ve ulaşımın aksamaması için hazırlıkları titizlikle sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda karla mücadele ve yol bakım hizmetleri için KGM'nin filosunu bu yıl daha da güçlendirdiklerini, filoya yeni araçlar dahil ettiklerini kaydetti.

"Siyasi hesapları uğruna milli bağımsızlığımıza karşı duranlarla işimiz olmaz, iş birliğimiz olmaz"

"Halka hizmet Hak'ka hizmettir" ilkesine sıkı sıkı tutunduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Durmadan, hep daha iyisi için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bizler milli bağımsızlığımızı korumak için, geleceğin dünyasına öncülük edecek Yeni Türkiye'yi hazırlamak için, çocuklarımıza büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için çabalıyoruz. O nedenle, siyasi hesapları uğruna milli bağımsızlığımıza bile karşı durmaya çalışanlarla işimiz olmaz. İş birliğimiz olmaz" dedi.

Yolların açılması kadar, yolların güvenli şekilde hizmet sunulmasının da çok önemli olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört yanında her gün milyonlarca araç hareket halinde olduğunu aktardı. Karaismailoğlu, buna göre karayolları altyapısını geliştirirken, 365 gün kar-kış demeden yollarda olan vatandaşlara hizmetin en iyisini götürmek için üstlerine düşenleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Başkaları gibi 'Kar yağdı, buradan araç geçmez' bahanesinin arkasına saklanmadık"

Kar yüzünden aylarca kapalı olan köy yollarını, günlerce yol kenarında bekletilen otobüs-kamyon kuyruklarını tarihe gömdüklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Başkaları gibi 'Kar yağdı, buradan araç geçmez' bahanesinin arkasına saklanmadık" dedi.

"2021 yılında toplam 352 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık"

Karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğünün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Makine Parkımızın ortalama yaşı; 2002 yılında on sekizken, yapılan alımlar sayesinde bu oranı 10 yaşa düşürdük. 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını yüzde 57'den yüzde 21'e indirdik. Bu yılsonu itibarıyla Makine Parkımızın yaklaşık yüzde 41'ini yeniledik. 2021 yılında da 240 milyon lira bedel ile 317'si makine ve ekipmanlı makine, 35'i ekipman ve 1'i de geniş alan telsiz sistemi olmak üzere, toplam 352 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde; 80 Adet N2 sınıfı kamyonet, 4 çarpı 2 50 tane kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 adet 6 çarpı 4 damperli kamyon, 5 çekici kamyon, 5 süpürme kamyonu, 1 kendi yürür mıcır serici gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yaklaşık 197 milyon liralık kısmı yani yüzde 82'si yerli imalattır."

"Kurumumuz 5 bin 297 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 456 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale getirilmiştir"

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu alımlarla makine parkının yenileme değeri yaklaşık 676 milyon dolar, Türk lirası olarak da 6 milyar 388 milyon lira olduğu bilgisini vererek, "Böylece kurumumuz 5 bin 297 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 456 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale getirilmiştir" diye konuştu.

"Çalışmalarımız yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezinde 12 bin 645 personel ile sürüyor"

Karayolları Genel Müdürlüğünün her zaman olduğu gibi bu kış mevsiminde de vatandaşların konfrolu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Bu çalışmalar; yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezinde 12 bin 645 personel ile sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

"Kameralar vasıtası ile Genel Müdürlükten ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumu her daim izleniyor"

Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızda kullanılmak üzere, 538 bin 321 ton tuz, 339 bin 848 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapılmıştır. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karla Mücadele Merkezi'nde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediliyor. Kameralar vasıtası ile Genel Müdürlükten ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumu her daim izleniyor."

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü yerleşkesinde, karayollarına kazandırılan yeni araçları denetleyerek, kar küreme aracına şoförlük yaptı. Karaismailoğlu ayrıca bir aracın tekerini değiştirerek, yeni karla mücadele sezonunun hayırlı olmasını diledi.