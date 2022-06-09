Bakan Karaismailoğlu: "14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: "14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız"

09.06.2022 11:09

Bakan Karaismailoğlu: "14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız"ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B hakkında açıklamalarda bulunarak, "Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımı ile 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete...

Bakan Karaismailoğlu: "14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız"

ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B hakkında açıklamalarda bulunarak, "Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımı ile 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat'ın Ankara Gölbaşı'nda bulunan yerleşkesinde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında Türksat 5B hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'nin hizmete alınacağını duyurdu.

"14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız"

Türksat 5B'nin yolculuğu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5B haberleşme uydusunun yörünge yolculuğu, 19 Aralık 2021 tarihinde başladı. O gün Ankara'daki Türksat Genel Merkezi'nde, milletimizle, gençlerimizle birlikte bu anı saniyesi saniyesine takip ettik. Son 20 yılda paylaştığımız sayısız tarihi güne bir yenisini daha ekledik. Türksat 5B uydumuz, 5 aylık yolculuğun sonunda, 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştı. Performans ve yörünge testleri başarı ile tamamlandı. Uydumuzun hizmete alınma vakti artık geldi. Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımı ile 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız. Böylece ülkemizin aktif haberleşme uydu sayısı da 5'e yükselecek. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek uydumuz; Ortadoğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip olacağız. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz. Türksat5B ile, Ka-Bant veri iletim kapasitemiz de 15 kat artacak. Uydumuzun yüksek veri kapasitesi ile karasal altyapı ile erişilemeyene ulaşacak, internet altyapımızı genişleteceğiz. 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türksat 5B, ayrıca, Türksat 3A ve Türksat 4A'nın Ku-Bant yedekliğini sağlayacak. Kapasitelerini de artıracak. Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat5B'nin kapasite verimliliği en az 20 kat fazla. Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat Uydu Filosu'nun en güçlüsü olacak" diye konuştu.

"Türksat6A'yı, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında uzaya göndereceğiz"

Türkiye'nin uydu projesi çerçevesinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye, bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uydusunu başarı ile uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yerini aldı. Cumhuriyet'imizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hedefimiz, kendi uydusunu projelendiren, entegrasyon ve testlerini yapan dünyada sayılı ülkeler arasına girmektir. Bu hedefimize uygun olarak, yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın entegrasyon ve testleri TUSAŞ Uzay Sistemleri Entgerasyon ve Test Merkezinde devam ediyor. Projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri ve çevresel testlerinin önemli bir kısmı tamamlandı. Uçuş Modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat6A'yı, Cumhuriyet'imizin 100. yılında uzaya göndereceğiz. Bize dijital devrimi tam anlamıyla yaşatacak yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A ile ülkemizin uydu kapsama alanı çok daha genişleyecek. Hindistan'ı da içine alan Doğu kapsama alanı sayesinde ülkemizin internet altyapısı hak ettiği yerlere daha da yaklaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız
Bakan Karaismailoğlu: 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız
Bakan Karaismailoğlu: 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız
Bakan Karaismailoğlu: 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız
Bakan Karaismailoğlu: 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız
Bakan Karaismailoğlu: 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız
Bakan Karaismailoğlu: 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız
Bakan Karaismailoğlu: 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız
Bakan Karaismailoğlu: 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu: '14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B'yi hizmete alacağız' - Son Dakika

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