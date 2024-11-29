Bakan Uraloğlu, Karasu Limanı\'nda incelemede bulundu Açıklaması

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında 17. sırada yer alan Türk sahipli filomuz, bugün 2 bin 100'den fazla gemisiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10'da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı." dedi.

Karasu Limanı'nda inceleme yaptıktan sonra açıklamada bulunan Uraloğlu, küresel mal ticaretinin tonaj bazında yaklaşık yüzde 85'lik bölümünün deniz yolu aracılığıyla yapıldığını söyledi.

Dünya deniz ticaretinin geçen yıl 12,3 milyar ton seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 2,4 büyüdüğünü aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin 2023 yılındaki dış ticaret hacminin de yüzde 87,5'inin deniz yoluyla taşındığını kaydetti.

Uraloğlu, deniz yolu taşımacılığının önemine işaret ederek, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Bakanlık olarak her adımı bu bilinçle attıklarını anlattı.

AK Parti hükümetleri döneminde denizciliği milli ve öncelikli sektör olarak gördüklerini dile getiren Uraloğlu, "Bizler için denizlerimiz 'Mavi Vatan'ımızdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana planlı şekilde denizciliğimizi geliştirecek hamleleri gerçekleştirdik. Öncelikli olarak yasal düzenlemeler yaptık, denetimleri artırdık. Yatırımların önünü açtık, tersaneciliği geliştirdik. Kıyılarımızı deniz yapılarıyla donattık, deniz ulaşımını teşvik ettik. Bu çabalarımızla bugün 22 yıl öncesine göre çok daha güçlü ve rekabetçi bir denizcilik sektörüne sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, hayata geçirdikleri denetim ve uygulamalarla 2008'de beyaz listeye geçtiklerini, bugün Türk bayrağının dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer aldığını belirterek, "2002 yılında 17. sırada yer alan Türk sahipli filomuz, bugün 2 bin 100'den fazla gemisiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10'da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı." ifadesini kullandı.

Liman tesisi sayısının 152'den 217'ye ulaştığı, Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin limanlarının konteyner taşımacılığında dünyada ilk 100 liman arasına girmeyi başardığı bilgisini paylaşan Uraloğlu, bu gelişmelerden limanlardaki yük trafiğinin de pozitif etkilendiğini aktardı.

Uraloğlu, 2002'de limanlarda 190 milyon ton olan elleçleme miktarının geçen yıl 521 milyon tona, konteyner hacminin ise 6,5 kat artarak 12,6 milyon TEU'ya ulaştığını belirterek, "2024 yılına geldiğimizde ise 10 ayda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 441,9 milyon tona ulaşmış, elleçlenen konteyner de yüzde 7,7 artışla 11,3 milyon TEU'ya ulaşmıştır." bilgisini verdi.

"Karasu Limanı ülkenin önemli limanlarından biri"

Karasu Limanı'nın Ro-Ro, genel kargo, dökme yük, konteyner taşımacılığı ve yolcu hizmeti vermesiyle ülkenin önemli limanlarından birisi olduğuna işaret eden Uraloğlu, konumu gereği, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalmasını sağlayan Karasu Limanı'nın, aynı zamanda taşıma maliyetleri ve taşıma sürelerinin azalmasına da önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Uraloğlu, Karasu Limanı'nın Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Düzce, Bolu ve Zonguldak illerindeki sanayi bölgelerine direkt hitap ettiği gibi stratejik konumu gereği Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri, Karabük ve Bartın ile sebze meyve ihracatı özelinde Ege ve Akdeniz bölgesine de hitap ettiğini dile getirdi.

Karasu Limanı'nda ocak ayından bu yana 1,3 milyon ton yükün elleçlendiğini bildiren Uraloğlu, Karasu Limanı ile Romanya Köstence Limanı arasında 2 Temmuz'da Bakanlıkça verilen hat izni kapsamında Karasu-Köstence Ro-Pax faaliyetlerine de başlandığını, 186 yolcu ve 95 tır kapasiteli "URD" adlı Ro-Pax gemisiyle de 4 Temmuz'da ilk seferin gerçekleştirildiğini anlattı.

Uraloğlu, 1 hafta 4, bir hafta 3 olmak üzere iki ülke arasında ayda 14 sefer yapıldığı, hattın başladığı tarihten bu yana 69 sefer gerçekleştirilerek treyler ve dorse gibi 7 bin 487 araç ile 3 bin 885 yolcu taşındığı bilgisini paylaştı.

Bu sayıları daha da artıracak çalışmaları hayata geçirdiklerini, Köstence'de 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla yolcu gümrüğünün açılmasıyla ticari yolculara da hizmet verilmesini planladıklarını belirten Uraloğlu, böylece yılda yaklaşık 12 ila 15 bin aracın kara sınır kapılarından çekilerek deniz yoluna aktarılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Uraloğlu, Köstence Limanı'nda gümrük kapısı açılınca Kapıkule ve İpsala gibi Edirne üzerinden Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki yoğunlukta da bir düşüş gözlemleyeceklerini, özellikle yaz aylarında Avrupa'dan gelen gurbetçilere bir nebze de olsa soluk aldıracaklarını kaydetti.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde ikinci bir geminin daha hatta eklenmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, ilerleyen dönemde sefer sayılarının artışıyla hattın verimliliğinin daha yükseklere çıkmasını hedeflediklerini aktardı.

"Türkiye'yi denizcilik sektöründe dünyanın en önde gelen ülkelerinden birine dönüştüreceğiz"

Uraloğlu, Karasu Limanı'nın genişleme projesini de gündeme aldıklarından, gerek ulaşım altyapıları gerekse liman elleçleme kapasitesinin artırımıyla ilgili değerlendirmeleri yaptıklarından bahsederek, şöyle devam etti:

"Limanın doğu ve batı yönündeki alanlarda Karasu Limanı Geri Hizmet Alanı İmar Planı ÇED çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Genişleme çalışmaları hayata geçtiğinde Karasu Limanı'nın genel kargo elleçleme kapasitesinin 1,5 milyon tondan 4,5 milyon tona, konteyner elleçleme kapasitesi 50 bin TEU'dan 150 bin TEU'ya, Ro-Ro kapasitesi 75 binden 200 bine, rıhtım kapasitesi de aynı anda 4 gemiden 11 gemiye yükselecektir. Toplam alan 130 bin metrekareden 1 milyon metrekareye çıkacaktır."

Çalışmaların, kamu özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden birini teşkil ettiğini, denizcilik sektöründe çok daha etkin ve verimli hizmet sunmak için özel sektör firmalarıyla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Hep birlikte Türkiye'nin denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilik sektöründe dünyanın en önde gelen ülkelerinden birine dönüştüreceğiz. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Uraloğlu, kentte hafif raylı sistem ihalesini gelecek günlerde gerçekleştirerek yapımını planlayacaklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra limanda yetkililerden bilgi alan Bakan Uraloğlu, Doğuş İnşaat Kaynarca-Karasu- Kocaali 4. Bölge Hududu Yolu Yol Proje Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uraloğlu, programı kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu'na ziyaretlerinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile belediye başkanları ve partililer eşlik etti.