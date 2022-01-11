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Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı - Son Dakika

Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı

11.01.2022 12:55

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tüplü dalış yapmak için terörle mücadelede görevli askeri helikopteri kullandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. TBMM'ye bir soru önergesi veren Yeneroğlu, Bakan Varank'ın yanıtlaması için 3 soru sordu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Sivas'ın Gökpınar Köyü'nde tüplü dalış gerçekleştirmesi için, terörle mücadelede görevli askeri helikopter ve personelin Bakan'a tahsis edildiği iddia ediliyor. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, söz konusu iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Varank'tan tüplü dalışa askeri helikopterle gittiğine yönelik iddiaları yanıtlamasını istedi.

MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERDİ

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Yeneroğlu'nun TBMM'ye sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"11 Temmuz 2021'de Sivas'ın Gürün ilçesi Gökpınar Gölü'nde gerçekleştirdiğiniz tüplü dalış ile alakalı olarak; Tunceli ili Ovacık ilçesinde bulunan ve terörle mücadele operasyonlarında kullanılan bir askeri helikopterin ve askeri personelin o gün için size tahsis edildiği, helikopterin Ovacık'tan havalanarak sizi Sivas'tan aldığı, sonra Gürün'e götürdüğü, burada tüplü dalış etkinliğini gerçekleştirmenizi beklediği ve dalış bittikten sonra sizi tekrar Sivas'a bıraktığı ve boş olarak görev yeri olan Ovacık'a döndüğü iddia edilmektedir. Kalekol savunmalarında havadan indirme görevleri icra eden ve her an göreve hazır olması gereken askeri helikopterin, askeri göreve ilişkin tahsis amacı dışında bir bakanın görev alanı içerisinde de olmayan bir tüplü dalış etkinliği için tam gün olarak kullanımına bırakıldığı iddiası kamuoyuna yansımıştır."

Yeneroğlu, Bakan Varank'ın yanıtlaması için şu soruları sordu:

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görev alanı içerisinde tüplü dalış faaliyeti yer almakta mıdır?
  • Gökpınar Gölü'nde gerçekleştirdiğiniz tüplü dalışa giderken terörle mücadelede kullanılan askeri bir helikopter ile ulaşım sağladınız mı?
  • Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki bir helikopteri tahsis amacı dışında kullandıysanız; bu helikopterin Tunceli, Ovacık/Sivas Merkez/Sivas, Gürün, Gökpınar Gölü gidiş rotası ile Gökpınar Gölü/Sivas Merkez/Tunceli, Ovacık dönüş rotasındaki yakıt masraflarını ödediniz mi?"
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle gittiği iddiaları Meclis'e taşıdı
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Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi, Milletvekili, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı - Son Dakika
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