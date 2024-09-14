Ayvalık\'ta Altyapı Sorunları Gündemde

Ekonomi

Körfez bölgesinin yıllardan beri kronikleşen altyapı sorunuyla ilgili Ayvalık'ta açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, neredeyse 50 yıl önce yapılan ve zehir saçan asbestli boruların yenileriyle değiştirildiğini basın mensuplarına gösterdi. Önceki yönetimin BASKİ'yi borç içinde teslim ettiğini ifade eden Başkan Akın, "Bir yönetim suyla kendi vatandaşını zehirler mi?" diyerek acı tabloyu gözler önüne serdi.

Balıkesir genelinde yıllardan beri kronikleşen altyapı problemlerini çözmek adına sahada bizzat çalışmaları takip eden Başkan Ahmet Akın, Ayvalık Su Santrali Altınova Tesisi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Körfez bölgesinin altyapı sorunları ve mevcut çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 1970'li ve 1980'li yıllardan kalma çok sayıda asbestli borunun zehir saçtığını söyleyen Başkan Ahmet Akın, Ayvalık'ta 40-50 yıl önce döşenen asbestli borunun yeni borularla değiştirildiğini yerinde göstererek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li önceki yönetimi tarafından BASKİ'nin borç içinde bırakıldığını dile getiren Başkan Akın, yapılmayan yatırımlar ve altyapıdaki problemleri hiçbir bahane üretmeden hızlı bir şekilde çözeceklerinin de sözünü verdi.

"Milletin parasını alıp yatırım yapmamışlar"

Önceki yönetim zamanında asbestli, zehir saçan borularla halkın sağlığının hiçe sayıldığını ifade eden Başkan Ahmet Akın "Sen bu memleketi yıllarca yönet, sonra vatandaşlarına zehirli su içir. Kabul edilebilir bir şey değil. Hangi devirdeyiz. Balıkesir bunu hak etmiyor. Ne devraldık nasıl dönüştürüyoruz. Bunu herkesin görmesi lazım. Su hayattır diyoruz. Soruyorum size; susuz ağaç olabilir mi? Susuz toprak var olabilir mi? Biz insanlar susuz yaşayabilir miyiz? Peki bir yönetim su ile kendi vatandaşını zehirler mi? Milyarlarca lira milletin parasını alıp yatırım yapmayanlara en büyük gösterge." diyerek üstte 50 yıllık asbestli boru ve yeni yapılan borular arasındaki farkı yerinde gösterdi.

"Parayı alıp, faizi millete ödetmişler"

BASKİ'nin geçmiş durumu ve bugün geldiği noktayı da açıklayan Başkan Akın, "BASKİ ile birlikte altyapı sorunlarının yerinde tespit edilmesi için bizzat alanda incelemelerde bulunuyorum. Sorunların en çok yaşandığı ilçelerimizden biri olan Ayvalık'tan, halkımızla açık ve şeffaf bir şekilde sorunların kaynağını bizzat paylaşmak istiyorum. Sorunların en çok yaşandığı ilçelerden biri olan Ayvalık'ta açıklama yapıyorum. Göreve gelir gelmez Büyükşehir Belediyemizin her birimini mercek altına aldık ve inceledik. BASKİ de bu kurumlarımızdan biri. Karşımıza çıkan tablo çok enteresan. Ne yazık ki tek görevi halka hizmet ulaştırmak olan bir kurumun, yıllar içinde nasıl çürümüş bir hale getirildiğinin en acı örneği de bu. Her ilçede böyle. Çok değil bundan iki yıl önce, 2022 yılı Haziran ayında, önceki yönetim, suya önce yüzde 60 zam yapmış; bununla yetinmeyip, aynı dönemde başlayıp 2023 yılı Kasım ayına kadar, özel bankalardan 6 adet kredi kullanmış. BASKİ'nin durumu bugün malum, 5 milyar 871 milyon lira borç içinde. Altını çizerek söylüyorum. 5 milyar 871 milyon lira! Sen bu parayı alıyorsun, faizi de millete ödetiyorsun. Peki. Bu para nereye gitmiş? Hangi altyapı sorunu çözülmüş." dedi.

"İncelemelerimiz sonucu asıl şoku BASKİ'de yaşadık"

"Çalışmaların ilk sonuçları gelmeye başladığında, asıl şoku orada yaşadık" diyen Başkan Akın, "Teknik ekiplerimizin ve uzmanlarımızın yaptıkları ön çalışmaların sonucunda, en az 50 yıllık, çürümeye yüz tutmuş bir altyapıyla karşılaştık! Ne yazık ki altyapı birçok yerde ömrünü tamamlamış durumda. Patlayan yerlere yama yapılıp geçilmiş. Dahası yamanın üzerine yama yapılmış. Bu durum artık sürdürülemez bir noktada. Hakikaten ayıp, yazık, günah kardeşim. Halkın parasını nereye harcadınız? Bu parayı ne yaptınız? Hangi akılla, mantıkla, vicdanla hareket ettiniz de, halka su ulaştıramaz hale getirdiniz bu kurumu? Şaşıyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Akın, acı tabloyu gözler önüne serdi

Balıkesir'in altyapısının yıllarca yatırımdan mahrum kaldığını rakamlarla gözler önüne seren Başkan Ahmet Akın "Bakın, bu vahim tabloyu size rakamlarla daha detaylı aktarayım! Bandırma - Edincik Mahallesi Atatürk Caddesi üzeri bin 500 metrelik boru hattı 70'li ve 80'li yıllardan kalma. Gönen'de 74 bin 750 metrelik hat, 70'li ve 80'li yıllardan kalma. Dün yerinde incelediğim Manyas Kızıksa Mahallesi'nde 3 bin metrelik hat, 70'li ve 80'li yıllardan kalma. Ama ne yaptık? Bu kadar sıkıntılara rağmen bu hattı yeniledik. Edremit Eminkuyu terfi istasyonu basma hattı 3 bin 550 metre olup, 80'li yıllardan kalma. Burhaniye Pelitköy Toplama Terfi Merkezi'nden sahil sitelerini besleyen ana isale hattının uzunluğu 2 bin 750 metre ve bu hat da 80'li yıllardan kalma. Gömeç Karaağaç bölgesindeki hattın uzunluğu şebekeyle birlikte 5 bin550 metre civarında ve bu hat yine 70'li yıllardan kalma. Ayvalık su santraline 18 adet kuyudan su teminini sağlayan hattın uzunluğu 4 bin 950 metre olup, 70'li yıllardan kalma. Bakın en ağırı da şu; Edincik'teki altyapı o kadar eski ki yaptığımız bazı içmesuyu hattı kazılarında 1952 yılından kalma Alman yapımı borulara rastlıyoruz. Bu ne kadar acı bir durum, görüyor musunuz? Cenab-ı Allah şahit, siz de şahit olun. Bunları bahane etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.

"Tüm bu sorunları biz teker teker çözeceğiz"

Başkan Ahmet Akın "Bu kenti hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve Allah şahittir bu sorunları teker teker çözeceğiz. Bu bizim boynumuzun borcu. Şimdiye kadar bunları yapmayanlara da yazıklar olsun! Altyapıya yatırım yapmıyorlar. Neden? Çünkü görünmez. Ama problem olunca sıkıntıyı vatandaş çekiyor, biz çekiyoruz. Manyas'ta 3 bin metre asbestli eski boruların alternatif hatlarını çektik ve 50 yıllık çürümeye yüz tutmuş depomuzu yeniledik. 1 ay içinde halkımızın kullanımına sunacağız. İlçelerimizde toplamda 7 bin 200 metre dere temizlik çalışmalarını yaptık. Koku geliyordu ya! 5 bin 150 metrede çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Kayıp kaçak oranını ciddi anlamda düşürmeye başladık"

Yapılan çalışmalar sonucu önemli gelişmeler yaşandığını da aktaran Başkan Ahmet Akın, "Yaptığımız bu çalışmalarla kayıp kaçakları ciddi oranda düşürmeye başladık. Balıkesir'de yüzde 70 kayıp kaçak vardı. Gelen suyun yüzde 70'i gidiyor. Önceki dönemin plansız ve programsız yönetiminden kaynaklı sorunları biz çözeceğiz. Hizmet nasıl yapılır; akılla, mantıkla ve bilimin ışığında nasıl hareket edilir, bunu göstereceğiz. Eskimiş, ekonomik ömrünü yitirmiş ve şehrin kangreni haline gelmiş sorunları orta ve uzun vadeli bir plan çerçevesinde çözerek halkımıza rahat bir nefes aldıracağız. Halkımızın ihtiyacı olan yerlerde planlama yaparak sorunları çözüyoruz. Bunun için elbette halkımızla el ele vererek, ortak akılla, doğru planlamayla hareket edeceğiz. Halkımız hiç merak etmesin, endişelenmesin, bize güvensin. Biz bu sorunların altından teker teker hızlı bir şekilde geleceğiz. Ben siyasete başlarken hep halkımla iç içe olmak istedim. 'Ahmet Akın, Herkese Yakın' dedim. Ben herkese teşekkür ediyorum. Halkımız için 20 ilçemizin belediye başkanıyla da sorunları el ele kol kola çözmeye hazırız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR