Ekonomi

Balıkesir'de Ramazan Ayı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi

BALIKESİR - Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü yaklaşan Ramazan Ayı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Balıkesir'inde aralarında bulunduğu 10 ilde Ramazan ayı öncesi fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi. Balıkesir İl Ticaret Müdürlüğü, Balıkesir genelinde sürdürdüğü fiyat ve etiket denetimini yaklaşan ramazan ayı öncesi vatandaşların daha sağlıklı gıdalara erişimini sağlaya bilmesi ve fahiş fiyat artışlarından koruyabilmek adına denetimlerini arttırdı. Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan'ında eşlik ettiği market denetiminde fiyat, etiket ve ürünlerin son kullanma tarihi denetlendi.

Market denetiminin ardından konuşan Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye 100 yılı hedefi doğrultusunda bizde Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin 100 yılı hedefiyle hareket etmekte olup tüketicimizin mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek üzere denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerimiz öncelikle etiket denetimi, kasa ve raf etiketinin uyumluluğu ve haksız fiyat artışı olarak yürütülmekte. Bizler ayrıca gıda toptancılarını da takip etmekteyiz. Denetimlerimiz 6502 sayılı tüketici kanuna göre yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Ticaret İl Müdürlükleri olarak sürekli denetimlerdeyiz" dedi.

"Öncelik vatandaşların şikayeti"

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin ilk öncelikleri olduğunu ifade eden Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, "Vatandaşlarımız genel olarak bizlere CİMER üzerinden veya HFA şikayet sistemi üzerinden veya il müdürlüklerimize dilekçe vererek yaşadıkları mağduriyetleri şikayet etmektedirler. Bizlerde vatandaşlarımızın yapmış olduğu şikayetler doğrultusunda yaptığımız denetimleri bildirmekteyiz. Vatandaşlarımız artık farkındalar, ticaret il müdürlüğü her şekilde sahada özellikle Balıkesir'in özelinde gidilmedik yer bırakmadık. Her yere giderek, önceliğimiz vatandaşlarımızın şikayetleri daha sonrada rutin olan denetimlerimizi yapmaktayız. Denetimleri gören vatandaşlarımız memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Burada şunu da unutmamak lazım denetlediğimizde bizim esnafımız aslında. Biz burada orta yolu buluyoruz. Yönetmeliklere, mevzuata uygun esnafımızın hareket etmesini sağlıyoruz, bir taraftan da vatandaşımızın güven duygusunu artırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Denetimlerden memnunum"

Denetim sırasında alışveriş yapan vatandaş Sezgin Taş, "Alışveriş yaparken ürünün kasadaki fiyatıyla, etiketteki gösterdiği fiyatlara dikkat ediyoruz, son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Şu zamana kadar fiyat konusunda son kullanma tarihi geçmiş ürün sorunu yaşamadım. Denetimlerden memnunuz. Daha önceden çok fazla sıkıntı yaşanıyordu, ama artık düzeldi diye görüyorum memnunum" şeklinde konuştu.