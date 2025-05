Bandırma-Tekirdağ Tren Feribotu Açıldı

Bandırma- Tekirdağ Tren Feribot Hattı hizmete açıldı

BALIKESİR - Türkiye'nin demiryolu ulaşım ağına önemli katkı sunacak Bandırma-Tekirdağ tren feribot hattı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye'nin demiryolu ulaşım ağına önemli katkı sağlayacak Bandırma-Tekirdağ tren feribot hattı, Bandırma limanında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen proje, kara, deniz ve demiryolunu entegre eden çevreci ve stratejik bir lojistik model sunuyor. Karşılıklı seferlerle çalışacak olan feribot, tehlikeli maddelerden savunma yüklerine kadar birçok taşımayı güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştirecek. Projenin, Türkiye'nin ihracat kapasitesi ile bölgesel ticarete de önemli katkı sunması bekleniyor. Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, Bandırma-Tekirdağ tren feribot hattının açılışında yaptığı konuşmada, projenin Türkiye'nin ihracatına, iç ticaretine ve milli güvenliğine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Bu hat, Türkiye Yüzyılı vizyonuna en uygun projelerden biridir. Anadolu ile Avrupa arasında kesintisiz ve hızlı bir bağlantı kuruyoruz" dedi.

Erdeniz feribotunun dünyada sayılı örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Koç, hattın zaman ve maliyet avantajı sağlayarak ihracatçıya büyük kolaylık getireceğini ifade etti. Koç, "Bu projenin tarihçesi çok eski; çok bakanlar geçti üzerinden. Ama başta Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde, Abdulkadir Uraloğlu Bakanımla beraber Osman Bey'e nasip oluyor bu hattı açmak. Biliyorsunuz, her şey nasip işidir. Nasip olmadan hiçbir şey olmaz. Bu gemi uzun süredir bu hattın açılmasını; bu limanlar, bu raylar uzun süredir bu seferlerin başlamasını bekliyordu. Ama altyapının tamamlanması zaman alıyor, süreç alıyor. Bir de bütün büyük başlangıçlar, bütün büyük projelerin başlaması bir süreç çok kolay olmuyor. Ama Allah'a hamd olsun ki nasip oldu, bugün buraya geldik. Erdeniz feribotu çok spesifik bir feribot. Belki çok gemi geçer, boğazlardan, İstanbul'dan herkes gelir, görür. Çok sayıda gemi görürsünüz ama bu gemiden dünyada sanıyorum, otuz tane var. Yani bunların üç tanesi bizde" dedi.

Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin, biliyorsunuz, en büyük olayımız ülke olarak cari açık. Yani ihracatımız çok artıyor, ihracat arttıkça ithalatımız daha da fazla artıyor. Büyüyen bir ülkeyiz, genç bir nüfusumuz var, sanayimiz çok gelişiyor ve her sektörde inkişaf ediyor. Her sektörde bir Türkiye adım atıyor. Ege Bölgesi Türkiye'nin en önemli bölgelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz, zamanında Volkswagen geldi, Manisa'ya yatırımı yapacaktı. Sonra bir şekilde vazgeçtiler ama onlar gelip bu gemiyi ve bu hattı incelemişlerdi. Demişlerdi ki 'Bizim Manisa'ya yatırım yapmamız için bu geminin ve bu hattın çalışıyor olması lazım.' ve elhamdülillah, bugün o gün. Bugün o güne geldik ve ilk seferimizi yapacağız. Ege Bölgesi'nin Avrupa ihracatında hem zaman tasarrufu olacak arkadaşlar. Bir tren vagonunun, Avrupa yakasına geçmesi yerine göre dört gün, beş gün, altı-yedi gün alıyor. Ama Erdeniz başladığında bu proje sayesinde iki güne düşecek. Zaman zaman bir günün altına düşecek. Çünkü Manisa'dan kalkan bir tren, on bir saat sonra Balıkesir'de, Bandırma'da; burada dört saat sonra da Tekirdağ'da olacak. Orada da ihracatla gidecek. Şimdi ihracat günlerimiz için büyük kolaylık olacak.Biliyorsunuz, tırlar bütün sınırlarda çok bekliyorlar, uzun süre bekliyorlar gümrükleme işlemleri için. Ama trenler yerinde gümrüklendiği için daha az bir sürede, belki iki-üç saatte gümrüklerden geçiyor olacaklar. Bir tanesi ağırlık. Çünkü Türkiye büyüdükçe kaynakların da çeşitlendirilmesi gerekiyor. Örneğin, Edirne'de olan bir kömür madeninin en iyi değerlendireceği yer Muğla'daki termik santral. O zaman bu kömürün oraya gitmesi gerekiyor. Bunu kara yolu fiyatlarıyla taşımak, sayın bakanım, çok çok kolay değil. Ama bu gemi, bu hat başladığında ki burada TCDD Ulaştırma Genel Müdürü ve ekibi çok büyük emekler verdiler. TCDD'nin kendisi çok büyük emekler verdi. Sayın Bakanımız, zaten siz çok emek verdiniz buna. Bu hat başladığında, Ege Bölgesi ile Trakya arasında da iç ticaret çok artacak. Sadece ihracat diye algılamamak lazım. Aynı zamanda örneğin Trakya çimento, Ege Bölgesi satışlarını çok kolay yapamıyor, fiyat tutturamıyor.Bu hat başladığında belki günde iki sefer, yani iki kata kadar sadece inşaat, çimento ve kömüre çalışacak. Hatları kurmak, sayın bakanım, çok kolay bir şey değil. Çin, dünyaya bütün koridorlarla bağlandı. Bizim burada kendi içimizde Bandırma-Tekirdağ diye gördüğümüz hat aslında Çin- Londra hattına bağlanan bir parça. O hattın bir parçasını biz şu anda bağlıyoruz. Biliyorsunuz, Marmaray'dan şu anda yük geçebiliyor. Ama geceleri sadece iki katar geçebiliyor. Bu hat başladığında, inşallah ileride gemi sayıları da çok artar. İki olur, üç olur, altyapı kaldırdığı kadar devam eder. Bu hat başladığında artık Anadolu'yla Avrupa'nın, Çin'le Avrupa'nın ticari emtia olarak seferleri, değerli arkadaşlar, değerli misafirler, daha kolay, daha uygun fiyatlı ve daha kısa zamanda gerçekleşebiliyor olacak. Bugünü bize nasip eden Allah'a hamdolsun" dedi.

Koç sözlerini şöyle tamamladı : "Yeni feribot hattımız sayesinde, Marmara Denizi üzerinden demiryolu-denizyolu entegrasyonu sağlanacak; böylece kesintisiz, verimli ve çevreci bir lojistik akış mümkün hale gelecektir. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumu güçlenecek, ihracatımız önemli avantajlar kazanacak, lojistik kapasitemiz artacaktır. 800 Metre ray kapasitesine sahip modern feribotumuz, Bandırma ve Tekirdağ arasında her gün karşılıklı seferler gerçekleştirecektir. Böylece; Marmaray'dan geçirilemeyen tehlikeli maddeler, olağanüstü boyutlara sahip özel yükler ve savunma sanayimize ait stratejik malzemeler artık hızlı, güvenli ve kesintisiz biçimde taşınabilecektir. Yılda 2 milyon 800 bin ton taşıma kapasitesine sahip bu hat, Marmaray üzerindeki yük baskısını da önemli ölçüde hafifletecektir. Bu proje, yalnızca lojistik süreçlerimizi kolaylaştırmakla kalmayacak; aynı zamanda çevre dostu taşımacılığı destekleyerek ulaşım altyapımızın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, savunma ve güvenlik odaklı yüklerin, acil ve hassas durumlarda zamanla yarışan operasyonel gerekliliklere uygun şekilde taşınmasını mümkün kılacaktır. Bandırma-Tekirdağ feribot hattında, yıl sonuna kadar Marmaray güzergahına kıyasla daha avantajlı bir tarife uygulanacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz yaptığı konuşmasında, "Bugün burada Türkiye'mizin demiryolu ulaşım ağını güçlendirecek, lojistik kapasitesini artıracak stratejik bir adım daha atmanın tanıklığını yaşıyoruz. Bandırma-Tekirdağ tren feri hattının resmi açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. Ülkemizde 2002-2025 yılları arasında demiryollarında ciddi yatırım, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdik" dedi.

Bakan Boyraz, "Çin'den Londra'ya ulaşan demir ipek yolunun merkezinde olan Orta Koridor sayesinde Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemi büyüktür. Asya ve Avrupa arasında coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir atılım başlattık. Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmaray, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. Birer birer hayata geçirdiğimiz mega projelerle dünya lojistik haritasında Türkiye'yi önemli ve vazgeçilmez bir kavşak noktasına dönüştürdük. 2002 Yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza;

2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağı uzunluğumuzu 13.919 km'ye yükselttik. Hatlarımızın; 8.046 kilometre ile yaklaşık yüzde 60'nı sinyalli, 7.274 kilometre ile yarısından fazlasını elektrikli hale getirdik" dedi.