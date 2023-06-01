Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. YSK'nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Erdoğan, oyların yüzde yüzde 52,18 alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.
Resmi Gazete'de ise cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan'ın mal bildirimi listesi de yayınlandı. Listeye göre, Erdoğan'ın mal bildirimi şu şekilde:
Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:
Borç-alacak bilgileri:
Son Dakika › Ekonomi › Bankada ne kadar parası var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güncel mal varlığı açıklandı - Son Dakika